التأخير يهدد مهمة كوكب الزهرة التابعة لناسا: سباق مع الزمن

مهمة ناسا إلى كوكب الزهرة، المسماة فيريتاس، معرضة للخطر بسبب التأخيرات الكبيرة التي قد تؤدي إلى فقدان الخبرة الحاسمة. كان من المقرر إطلاقها في الأصل في أواخر عام 2020، لكن الوكالة أجلت المهمة لمدة ثلاث سنوات لمعالجة الاختلالات في القوى العاملة وتخصيص التمويل لاستيعاب مهمة Psyche المتأخرة.

وفي اجتماع عقد مؤخرًا لمجموعة تحليل استكشاف كوكب الزهرة، أعربت سو سمريكار، الباحث الرئيسي في فيريتاس، عن مخاوفها بشأن التأخير الممتد. وشددت على أن العديد من المشكلات التي أدت إلى التأجيل قد تم حلها بالفعل وأن المزيد من التأخير قد يؤدي إلى فقدان الأفراد، لا سيما أولئك الذين يعملون على أداة الرادار ذات الفتحة الاصطناعية (SAR) الخاصة بالبعثة.

وسلط سمريكار الضوء على أهمية الحفاظ على فريق ماهر وذوي خبرة، مشيراً إلى أن البعثة أمضت أكثر من عقد من الزمن في تجميع قوة عاملة ذات معرفة عالية. ولسوء الحظ، أدى التأخير المطول إلى بحث أعضاء الفريق عن فرص عمل أخرى، مما يعرض نجاح VERITAS للخطر.

وبينما قدمت ناسا بعض التمويل لدعم الفريق العلمي، كان هناك نقص في الدعم للتطوير الهندسي، مما أدى إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المهمة. وشدد سمريكار على الحاجة الملحة لمعالجة هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن فرصة الإطلاق المبكرة في نوفمبر 2029 لا تزال ممكنة ومن شأنها أن تخفف من القوى العاملة وتضارب المواعيد مع بعثات كوكب الزهرة الأخرى.

تتمثل العقبة الرئيسية أمام تحقيق فرصة الإطلاق في نوفمبر 2029 في تأمين التمويل اللازم. أدت ضغوط الميزانية ونمو التكاليف في البعثات الأخرى إلى استنزاف الموارد المتاحة، مما يجعل من الضروري لناسا تحديد الأولويات وتخصيص الأموال الكافية لضمان إطلاق فيريتاس في الوقت المناسب.

تتضمن مسودة تقرير لجنة المخصصات بمجلس النواب للعام المالي 2024 أحكامًا لدعم VERITAS، وحث وكالة ناسا على طلب التمويل الكافي لضمان الإطلاق بحلول نهاية العقد. وشدد سمريكار على أنه كلما طال التأخير وغياب التمويل، زادت المخاطر التي تواجه المهمة.

تواجه فيريتاس سباقًا مع الزمن. من الضروري لناسا أن تعالج تحديات التمويل على الفور وأن تحدد أولويات المهمة لتجنب فقدان الخبرات المهمة ولضمان نجاح هذا المشروع الطموح لاستكشاف وكشف أسرار كوكب الزهرة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو فيريتاس؟

ج: إن VERITAS، وهي اختصار لـ Venus Emissivity وRadio Science وInSAR والطوبوغرافيا والتحليل الطيفي، هي مهمة تابعة لوكالة ناسا لدراسة كوكب الزهرة باستخدام أدوات مختلفة، بما في ذلك جهاز تصوير الرادار ذو الفتحة الاصطناعية (SAR).

س: لماذا تأخرت مهمة فيريتاس؟

ج: كان سبب التأخير هو الحاجة إلى معالجة المشكلات المؤسسية في مختبر الدفع النفاث (JPL)، وهو المركز الرئيسي لشركة VERITAS. كان الخلل العام في القوى العاملة ومتطلبات التمويل الناشئة عن تأخر مهمة Psyche من العوامل المساهمة أيضًا.

س: ما هي المخاطر المرتبطة بالتأخير الممتد؟

ج: يهدد التأخير الممتد توفر الموظفين المهرة ويعرض للخطر التطوير الناجح لأداة البحث والإنقاذ الخاصة بشركة VERITAS. كما أنه يخلق تعارضات في المواعيد مع بعثات كوكب الزهرة الأخرى ويزيد من المخاطر الإجمالية المرتبطة بالمشروع.

س: ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة التأخير؟

ج: في حين تم توفير بعض التمويل للحفاظ على الفريق العلمي، لم يكن هناك أي دعم للتطوير الهندسي. أوصت لجنة المخصصات بمجلس النواب وكالة ناسا بطلب التمويل الكافي وتطوير ملف الميزانية لضمان بقاء المهمة على المسار الصحيح.

س: ما هي الآثار المترتبة على مهمة فيريتاس لاستكشاف كوكب الزهرة؟

ج: تلعب فيريتاس دورًا حاسمًا في تعزيز فهمنا لكوكب الزهرة وعملياته الجيولوجية وإمكانية صلاحيته للسكن. سيساهم نجاح المهمة برؤى قيمة للاستكشاف المستقبلي وربما يمهد الطريق لمهمات أكثر طموحًا إلى كوكبنا المجاور.