هل يمكننا اكتشاف العشرات من الأجسام بين النجوم كل عام باستخدام مرصد روبن؟

ينتظر علماء الفلك بفارغ الصبر تلسكوب فيرا روبين القادم، والذي من المقرر أن يسلط الضوء لأول مرة في عام 2025. وسيتم تجهيز هذا التلسكوب الأرضي، الذي يقع في أعالي جبال الأنديز التشيلية، بأقوى كاميرا رقمية في العالم – كاميرا بدقة 3,200 ميجابكسل مزودة بسمكة. -عدسة العين. ومن المتوقع أن يجمع المشروع الرئيسي للتلسكوب، وهو المسح القديم للمكان والزمان (LSST)، بيانات عن ملايين الأجرام السماوية، بما في ذلك الأجرام السماوية.

سيكون LSST قادرًا على مسح السماء المرئية بأكملها في نصف الكرة الجنوبي كل بضع ليالٍ، وإجراء ملاحظات متكررة للأشياء والتقاط بيانات قيمة. ستسمح هذه الثروة من المعلومات لعلماء الفلك بحساب مواقع ومدارات الأجرام السماوية المختلفة، بما في ذلك الأجسام بين النجوم التي تمر عبر نظامنا الشمسي. إن قدرة LSST الفريدة على التقاط الأجسام الخافتة بين النجوم في رحلاتها السريعة تجعلها تغير قواعد اللعبة في دراسة هذه الأجسام.

في ورقة بحثية حديثة نُشرت على موقع arXiv، قدر علماء الفلك دوسان مارسيتا وداريل ز. سيليغمان أن LSST يمكنه اكتشاف ما يصل إلى 70 جسمًا بين النجوم كل عام. استخدموا أداة تسمى خوارزمية Object In Field (OIF) لمحاكاة ملاحظات LSST وتقييم إمكانية اكتشاف الأجسام بين النجوم في ظل ظروف مختلفة. النطاق في تقديرهم يأتي من الطبيعة غير المؤكدة وغير المقيدة لسكان الأجسام بين النجوم.

تتمثل إحدى ميزات LSST في قدرته على تخفيف تأثير "الخسارة اللاحقة"، والذي يحدث عندما تغير الأجسام سريعة الحركة موقعها أثناء وقت التعرض، مما يؤدي إلى نشر الفوتونات عبر وحدات بكسل متعددة. على الرغم من هذا التحدي، تُظهر عمليات المحاكاة التي أجراها LSST أنه لا يزال من الممكن اكتشاف الأجسام الموجودة بين النجوم بسرعات تتجاوز تلك الخاصة بأسرع مجموعات النظام الشمسي.

أسئلة وأجوبة

ما هو LSST؟

يعد LSST، أو المسح القديم للمكان والزمان، مشروعًا رئيسيًا لمرصد فيرا روبين. ويهدف المشروع إلى جمع بيانات عن ملايين الأجرام السماوية باستخدام أقوى كاميرا رقمية في العالم، والموجودة في مرصد يقع في جبال الأنديز التشيلية.

كم عدد الأجسام بين النجوم التي يمكن لـ LSST اكتشافها؟

يقدر علماء الفلك أن LSST يمكنه اكتشاف ما يصل إلى 70 جسمًا بين النجوم كل عام.

ما هو تأثير الخسارة اللاحقة؟

يحدث تأثير الخسارة اللاحقة عندما يغير جسم سريع الحركة موضعه أثناء وقت التعرض، مما يتسبب في انتشار الفوتونات عبر وحدات بكسل متعددة. هذا التأثير يمكن أن يجعل اكتشاف الأجسام بين النجوم أكثر صعوبة.

متى سيكون لتلسكوب فيرا روبن الضوء الأول؟

من المتوقع أن يحصل تلسكوب Vera Rubin على أول ضوء في عام 2025.

من أجرى الدراسة حول اكتشاف الأجسام بين النجوم باستخدام LSST؟

أجرى علماء الفلك دوسان مارسيتا وداريل ز. سيليجمان الدراسة حول اكتشاف الأجسام بين النجوم باستخدام LSST.