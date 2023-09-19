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تستعد بعثة فيريتاس التابعة لناسا لدراسة كوكب الزهرة من مداره

Byروبرت أندرو

سبتمبر 19، 2023
تستعد بعثة فيريتاس التابعة لناسا لدراسة كوكب الزهرة من مداره

من المقرر إطلاق مهمة VERITAS (انبعاثية الزهرة، وعلوم الراديو، وInSAR، والطوبوغرافيا، والتحليل الطيفي) التابعة لناسا في غضون عقد من الزمن لمسح سطح كوكب الزهرة من المدار. يعتقد العلماء أن دراسة سطح كوكب الزهرة يمكن أن توفر رؤى قيمة حول قابلية الكواكب الصخرية للسكن وتطورها. للتحضير لهذه المهمة، أجرى فريق فيريتاس العلمي الدولي مؤخرًا حملة لمدة أسبوعين في أيسلندا، باستخدام المناظر الطبيعية البركانية كنظير لكوكب الزهرة.

تم اختيار أيسلندا كبديل لكوكب الزهرة بسبب التشابه الجيولوجي بينها. يتمتع كل من أيسلندا والزهرة بنشاط بركاني، ويمكن أن تساعد دراسة التضاريس البركانية في أيسلندا فريق فيريتاس على فهم ما سيلاحظه رادار المركبة الفضائية على كوكب الزهرة. خلال الحملة، قام الفريق بدراسة الرواسب البركانية وحقول الحمم البركانية والمناطق البركانية النشطة في أيسلندا التي تشبه سطح كوكب الزهرة. وقاموا بجمع عينات صخرية وإجراء قياسات لدراسة خشونة السطح وغيرها من خصائص الصخور.

وللحصول على صور رادارية جوية للمواقع قيد الدراسة، أجريت رحلات جوية بقيادة مركز الفضاء الألماني (DLR) فوق المناظر الطبيعية الأيسلندية. وستتم مقارنة بيانات الرادار التي تم جمعها من الجو مع القياسات الأرضية التي أجراها فريق فيريتاس العلمي. ستساعد هذه المقارنة العلماء على فهم عمليات الرصد الرادارية التي ستجريها المركبة الفضائية في مدارها حول كوكب الزهرة بشكل أفضل.

ستستخدم مهمة فيريتاس رادارًا ذو فتحة اصطناعية ومطيافًا للأشعة تحت الحمراء القريبة لإنشاء خرائط عالمية ثلاثية الأبعاد لكوكب الزهرة والتمييز بين أنواع الصخور المختلفة على سطحه. ومن خلال دراسة سطح كوكب الزهرة من المدار، يأمل العلماء في الكشف عن أدلة حول الجزء الداخلي للكوكب والحصول على نظرة ثاقبة حول تطور الكواكب الصخرية مثل الأرض.

مصادر:
- ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. (اختصار الثاني). مهمة ناسا التالية لكوكب الزهرة لرسم خريطة للسطح وتحديد سبب اختلافه عن الأرض: مختبر الدفع النفاث التابع لناسا. [مختبر الدفع النفاث التابع لناسا]. عنوان URL: غير متاح
– المركز الألماني لأبحاث الفضاء. (اختصار الثاني). Island-Kampagne von VERITAS zur Vorbereitung der VENUS-Mission. [بوابة DLR]. عنوان URL: غير متاح

By روبرت أندرو

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