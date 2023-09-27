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علوم

قامت ISRO الهندية بتكوين مهمة بالفعل إلى كوكب الزهرة

Byروبرت أندرو

سبتمبر 27، 2023
قامت ISRO الهندية بتكوين مهمة بالفعل إلى كوكب الزهرة

أعلن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، إس سوماناث، أن المهمة إلى كوكب الزهرة قد تم إعدادها بالفعل، مع تطوير الحمولات للمهمة المستقبلية. وفي حديثه في الأكاديمية الوطنية الهندية للعلوم في دلهي، أكد سوماناث على أهمية استكشاف كوكب الزهرة للإجابة على الأسئلة في علوم الفضاء.

كوكب الزهرة، ألمع كوكب في النظام الشمسي، هو أقرب كوكب جار للأرض. ويشار إليه غالبًا باسم توأم الأرض نظرًا لتشابه حجمه وكثافته. ومع ذلك، يتمتع كوكب الزهرة بغلاف جوي سميك مع ضغط جوي أكبر 100 مرة من الضغط الجوي على الأرض ومليء بالأحماض. سطح كوكب الزهرة غير معروف إلى حد كبير، وفهم خصائصه أمر حيوي.

وشدد سوماناث على أن الأرض نفسها يمكن أن تتحول إلى كوكب مثل كوكب الزهرة في المستقبل البعيد. يوفر استكشاف كوكب الزهرة رؤى قيمة حول التطور المحتمل لبيئة الأرض وصلاحيتها للسكن.

تشمل البعثات الأخيرة إلى كوكب الزهرة مركبة فينوس إكسبرس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، ومركبة المناخ أكاتسوكي فينوس اليابانية. أجرى مسبار باركر الشمسي التابع لناسا أيضًا رحلات جوية متعددة حول كوكب الزهرة، والتقط صورًا ضوئية مرئية لسطح الكوكب.

وقد ساهمت ISRO، المعروفة بإنجازاتها الرائعة في مجال تكنولوجيا الفضاء واستكشافه، بشكل كبير في صعود الهند كدولة رائدة عالميًا. أطلقت المنظمة بنجاح بعثات مثل Chandrayaan لاستكشاف القمر، ومهمة Mars Orbiter Mission (Mangalyaan)، وAstroSat، وهي أول مهمة فلكية مخصصة في الهند.

من خلال تكوين مهمة إلى كوكب الزهرة، تواصل ISRO دفع حدود استكشاف الفضاء وتعميق فهمنا للنظام الشمسي.

مصادر:
– الأكاديمية الوطنية الهندية للعلوم
- سنين

By روبرت أندرو

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