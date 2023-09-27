ISRO تخطط لبعثة إلى كوكب الزهرة، وقد تم تطوير الحمولات بالفعل

أعلن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إس سوماناث أن مهمة إلى كوكب الزهرة قيد التنفيذ بالفعل خلال اجتماع أكاديمية العلوم الوطنية الهندية. وكشف سوماناث أن الحمولات اللازمة قد تم تطويرها بالفعل للمهمة المستقبلية.

لطالما كان كوكب الزهرة، المعروف باسم أقرب جيران الأرض، موضوعًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة للعلماء. ويمثل غلافه الجوي السميك، الذي يبلغ ضغطه الجوي 100 مرة ضغط الأرض، تحديات للاستكشاف. ولا يزال سطح كوكب الزهرة مجهولا إلى حد كبير، حيث أن غلافه الجوي الكثيف يجعل من الصعب اختراقه.

يمكن أن يوفر استكشاف كوكب الزهرة رؤى قيمة في مجال علوم الفضاء، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة المتعلقة بتطور الكواكب الصالحة للسكن. وسلط سوماناث الضوء على احتمال أن تشبه الأرض نفسها كوكب الزهرة في يوم من الأيام، مع حدوث تغييرات جذرية في خصائصها على مدى آلاف السنين.

حققت وكالة الفضاء الهندية ISRO خطوات كبيرة في مجال تكنولوجيا الفضاء واستكشافه. في السنوات الأخيرة، أطلقت بنجاح مهمات مثل Chandrayaan لاستكشاف القمر، ومهمة Mars Orbiter Mission (Mangalyaan)، والملاحقة الفلكية AstroSat. وقد عززت هذه الإنجازات مكانة الهند باعتبارها رائدة عالمية في قطاع الفضاء.

تعد المهمة إلى كوكب الزهرة مسعى طموحًا آخر لـ ISRO. في حين أن مركبة Venus Express التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ومركبة Akatsuki Venus Climate Orbiter اليابانية قدمت بيانات قيمة حول الكوكب في الماضي، تهدف مهمة ISRO إلى زيادة تعميق فهمنا لكوكب الزهرة وتكوينه.

مصادر:

- منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)

– الأكاديمية الوطنية الهندية للعلوم