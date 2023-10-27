أدلة جديدة تشير إلى أن كوكب الزهرة كان صالحًا للسكن لمليارات السنين

لقد حير العلماء منذ فترة طويلة بشأن كوكب الزهرة، وهو كوكب مماثل في الحجم للأرض ولكن مع تأثير شديد للاحتباس الحراري يجعل غلافه الجوي أكثر سمكًا بـ 90 مرة من غلافنا الجوي. ومع ذلك، ربما تكون دراسة رائدة من جامعة براون قد كشفت عن المفتاح لفهم كوكب الزهرة وتاريخه المضطرب. ويشير البحث إلى أن كوكب الزهرة ربما كان صالحًا للحياة لمليارات السنين، قبل أن يحدث خطأ فادح.

وأظهرت الدراسات السابقة أن كوكب الزهرة كان من الممكن أن يدعم محيطات مياه سائلة ودرجات حرارة سطحية متوافقة مع الحياة لمدة تصل إلى ملياري سنة في تاريخه المبكر. السؤال هو ما الذي تغير؟

وباستخدام بيانات الغلاف الجوي الحالية من كوكب الزهرة، قام الباحثون بصياغة نماذج حاسوبية لمقارنة الغلاف الجوي الحالي للزهرة مع مختلف سيناريوهات التطور الحراري والكيميائي التكتوني طويلة المدى. تشير النتائج إلى أن الغلاف الجوي الحالي لكوكب الزهرة والضغط السطحي ممكنان فقط إذا كان لديه صفائح تكتونية في الماضي.

يقترح الباحثون أنه خلال مرحلة مبكرة من تاريخ كوكب الزهرة، على غرار الأرض، حدث إطلاق الغازات البركانية بسبب نشاط يشبه الصفائح التكتونية. ومع ذلك، في مرحلة ما، أصبح كوكب الزهرة ساخنًا جدًا، مما أدى إلى وضع يشبه الغطاء الراكد مع انخفاض معدلات إطلاق الغازات وغلاف جوي سميك.

ووفقا للمؤلف الرئيسي مات ويلر، تشير الدراسة إلى أنه من المحتمل وجود كوكبين في نفس النظام الشمسي يعملان تحت نظام الصفائح التكتونية. يعد هذا النمط من التكتونيات أمرًا بالغ الأهمية لتطور الحياة، كما يتضح من الأرض.

يتحدى البحث فكرة أن الحالة التكتونية للكوكب ثابتة، ويشير إلى أن الكواكب يمكن أن تنتقل داخل وخارج حالات تكتونية مختلفة، مما قد يؤثر على قابليتها للسكن. ويؤكد هذا الاكتشاف أيضًا على أهمية دراسة الغلاف الجوي للكوكب لفهم تاريخه القديم، إذ قد لا تحتفظ الأسطح بجميع المعلومات.

ومن المتوقع أن تلقي البعثات القادمة إلى كوكب الزهرة، مثل DAVINCI التابعة لناسا وEnVision التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، مزيدًا من الضوء على هذه النتائج. وسيقوم DAVINCI بقياس الغازات في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، بينما سيقوم EnVision بمراقبة سطح الكوكب والغلاف الجوي باستخدام رادار عالي الدقة.

مع استمرار العلماء في استكشاف كوكب الزهرة، قد نكتسب فهمًا أفضل لكيفية تطور الكواكب وما الذي يجعل الأرض صالحة للسكن بشكل فريد.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل كان كوكب الزهرة صالحًا للسكن في مرحلة ما من تاريخه؟

وفقا لدراسة حديثة، ربما كان كوكب الزهرة صالحا للسكن لمدة تصل إلى 2 مليار سنة في تاريخه المبكر. ومع ذلك، تغير شيء ما مع مرور الوقت، مما أدى إلى ظروفها الحالية غير المضيافة.

2. ما سبب الغلاف الجوي السميك لكوكب الزهرة ودرجات الحرارة القصوى؟

تشير الدراسة إلى أن الغلاف الجوي الحالي للزهرة والضغط السطحي هما نتيجة إطلاق الغازات البركانية خلال مرحلة مبكرة من النشاط الشبيه بالصفائح التكتونية. وبعد ذلك، دخل الكوكب في وضع يشبه الغطاء الراكد، مما أدى إلى غلاف جوي سميك ودرجات حرارة شديدة.

3. كيف تتحدى هذه النتائج الفهم الحالي لتطور الكواكب؟

يقترح البحث أن الكواكب يمكن أن تنتقل من وإلى حالات تكتونية مختلفة، مما يؤثر على قابليتها للسكن. وهذا يتحدى الفكرة الثنائية المتمثلة في كون الحالة التكتونية للكوكب إما صحيحة أو خاطئة طوال فترة وجوده.

4. ما هي البعثات القادمة إلى كوكب الزهرة المتوقع أن تكشف عنها؟

ستقوم مهمة DAVINCI التابعة لناسا بقياس الغازات في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، بينما ستقوم EnVision التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية بمراقبة سطح الكوكب والغلاف الجوي باستخدام رادار عالي الدقة. ستوفر هذه المهام بيانات قيمة لفهم تاريخ كوكب الزهرة وتكوينه بشكل أكبر.