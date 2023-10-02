هل كوكب الزهرة عاصف؟

ألقت دراسة حديثة باستخدام بيانات من مسبار ناسا بعض الضوء على الجدل الطويل حول البرق على كوكب الزهرة. منذ السبعينيات، كان علماء الفلك فضوليين بشأن ما إذا كان هذا الكوكب العاصف يتعرض لبرق متكرر. والآن، باستخدام البيانات التي جمعها مسبار باركر الشمسي أثناء تحليقه بالقرب من كوكب الزهرة، اكتشف الباحثون أن الموجات الصافرة المكتشفة على الكوكب كانت تتحرك في الاتجاه المعاكس عما كان يعتقد سابقًا.

وفي عام 1978، رصدت المركبة الفضائية بايونير فينوس "موجات صفير" تنبعث من الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، وهي ظاهرة شائعة يسببها البرق على الأرض. أدى هذا إلى تكهنات بأن الموجات على كوكب الزهرة يمكن أن تكون نتيجة لضربات البرق، مما يشير إلى أن كوكب الزهرة يتعرض لبرق أكثر بكثير من الأرض. ومع ذلك، كشفت البيانات التي جمعها مسبار باركر الشمسي أن الموجات كانت تتحرك فعليًا نحو الأسفل نحو الكوكب بدلًا من الخروج إلى الفضاء. أثار هذا الاكتشاف غير المتوقع تساؤلات حول طبيعة هذه الموجات وارتباطها بالبرق.

وفي حين أن هذا الاكتشاف لا يستبعد تماما إمكانية حدوث برق على كوكب الزهرة، فإنه يتحدى الاعتقاد بأن كوكب الزهرة يتعرض لسبعة أضعاف كمية البرق التي تتعرض لها الأرض. سيتم جمع المزيد من البيانات خلال تحليق مسبار باركر الشمسي المستقبلي بالقرب من كوكب الزهرة لمزيد من دراسة موجات الصفير هذه وتحديد سببها الحقيقي. وسيوفر المرور النهائي للمسبار في نوفمبر 2024 للباحثين رؤية أقرب لكوكب الزهرة وفهمًا أفضل لظواهره الجوية.

يُعرف كوكب الزهرة، الذي يشار إليه غالبًا باسم توأم الأرض نظرًا لحجمه المماثل، بدرجات حرارته القصوى وبيئته غير المضيافة. سطح الكوكب مغطى بسحب سميكة صفراء من حمض الكبريتيك، مما يجعل من المستحيل على البشر زيارته. ومع ذلك، تستمر الأبحاث والبعثات الجارية مثل مسبار باركر الشمسي في الكشف عن معلومات حول هذا الكوكب الغامض.

مصادر:

– مجلة رسائل البحوث الجيوفيزيائية

- مسبار باركر الشمسي التابع لناسا