كوكب الزهرة: دراسة جديدة تتحدى المعتقدات الموجودة حول نشاط البرق

لقد ناقش العلماء منذ فترة طويلة حدوث البرق على كوكب الزهرة، وهو كوكب معروف ببيئته القاسية وغلافه الجوي الذي لا يمكن التنفس فيه. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة أجراها علماء فيزياء الفضاء في جامعة كولورادو بولدر تقدم أدلة دامغة على أن البرق قد لا يكون شائعا على كوكب الزهرة كما كان يعتقد سابقا.

يتميز كوكب الزهرة، وهو أقرب جيران كوكب الأرض، بغلاف جوي كثيف وغني بثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري الجامحة. مع درجات حرارة تصل إلى 900 درجة فهرنهايت وضغوط جوية ساحقة، جعلت الظروف القاسية للكوكب من المستحيل على أي مركبة فضائية البقاء على سطحه لفترات طويلة.

واستخدم الباحثون مسبار باركر الشمسي التابع لناسا، المصمم في الأصل لدراسة هالة الشمس والرياح الشمسية، لاستكشاف كوكب الزهرة. أثناء تحليقه في فبراير 2021، اكتشف المسبار العشرات من "موجات الصافرة"، وهي نبضات طاقة ترتبط غالبًا بالبرق على الأرض.

ومع ذلك، يشير تحليل الفريق إلى أن هذه الموجات الصافرة قد لا تنشأ من البرق، بل من الاضطرابات في المجالات المغناطيسية الضعيفة المحيطة بالزهرة. وتتوافق هذه النتيجة مع دراسة سابقة أجريت في عام 2021، والتي فشلت في اكتشاف موجات الراديو الناتجة عن ضربات البرق على كوكب الزهرة.

ولاحظ الباحثون نمطا غير عادي في موجات صفير كوكب الزهرة، مما يشير إلى أنها تحركت نحو الأسفل نحو الكوكب، على عكس الانتشار الخارجي المتوقع من عاصفة رعدية. يشتبه الفريق في أن هذه الموجات قد تكون نتيجة لإعادة الاتصال المغناطيسي، وهي ظاهرة تنفصل فيها خطوط المجال المغناطيسي الملتوية المحيطة بالزهرة وتعيد الاتصال بشكل متفجر.

هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لاستبعاد البرق بشكل قاطع كسبب لهذه الموجات الصافرة. ويخطط الباحثون لجمع المزيد من المعلومات خلال المرور النهائي لمسبار باركر الشمسي بالقرب من كوكب الزهرة في نوفمبر 2024، حيث سيهبط إلى أقل من 250 ميلاً فوق سطح الكوكب.

تتحدى هذه الدراسة الافتراض القديم بأن كوكب الزهرة يتعرض لضربات البرق سبع مرات أكثر من الأرض. مع استمرار تطور فهمنا لهذا الكوكب الغامض، يتوق العلماء إلى كشف أسرار بيئته القاسية والحصول على نظرة أعمق لتعقيدات نظامنا الشمسي.

مصادر:

- جامعة كولورادو بولدر

– رسائل البحوث الجيوفيزيائية

- ناسا