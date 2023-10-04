تشير دراسة جديدة إلى عدم وجود برق على كوكب الزهرة

خلصت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعات متعددة إلى أنه من غير المرجح أن يحدث البرق على سطح كوكب الزهرة. وقام الفريق، الذي يضم علماء من جامعة كولورادو بولدر، وجامعة وست فرجينيا، وجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، وجامعة كاليفورنيا، بيركلي، بإعادة تحليل الإشارات التي اكتشفتها المركبة الفضائية بايونير فينوس التابعة لناسا في عام 1978. هذه الإشارات، المعروفة باسم موجات صفير ، ترتبط عادةً بنشاط البرق على الأرض.

موجات ويسلر هي موجات كهرومغناطيسية منخفضة التردد تنتج عن تصادم الإلكترونات في الغلاف الجوي. على الأرض، يتم إنشاؤها بواسطة ضربات البرق. ومع ذلك، تشير الدراسة الجديدة إلى أن الإصدارات الزهرية من هذه الموجات قد لا تشير إلى نشاط البرق كما كان مفترضًا سابقًا.

وباستخدام البيانات التي تم جمعها في عام 2021 بواسطة مسبار باركر الشمسي، وهو مركبة فضائية أخرى تابعة لناسا، وجد الباحثون أن الموجات الصافرة المكتشفة كانت تتجه نحو الأسفل نحو سطح الكوكب بدلاً من طردها إلى الفضاء. ويشير هذا إلى أن البرق قد لا يكون السبب الرئيسي لهذه الإشارات الكهربائية.

في حين أن وجود البرق على كوكب الزهرة كان موضع نقاش لعقود من الزمن، إلا أن هذه الدراسة تقدم رؤى جديدة. يقترح الباحثون أن إعادة الاتصال المغناطيسي، وهي ظاهرة حيث تلتوي خطوط المجال المغناطيسي وتنقطع ثم تعيد الاتصال، يمكن أن تكون مسؤولة عن توليد موجات الصفير على كوكب الزهرة.

وتؤكد الدراسة أنه لا يزال هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لتحديد بشكل قاطع وجود البرق على كوكب الزهرة. ومن المقرر أن يقوم مسبار باركر الشمسي بمرور آخر بالقرب من كوكب الزهرة، مما يوفر للباحثين المزيد من الفرص لدراسة طقس الكوكب بمزيد من التفصيل.

وقد تم نشر البحث في رسائل البحوث الجيوفيزيائية.

مصادر:

– رسائل البحوث الجيوفيزيائية