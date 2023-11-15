رؤى جديدة حول الغلاف الجوي لكوكب الزهرة تثير الإثارة لاستكشاف الفضاء في المستقبل

حقق العلماء مؤخرًا اكتشافًا رائدًا حول الغلاف الجوي النهاري لكوكب الزهرة، مما يلقي ضوءًا جديدًا على ديناميكيات الكوكب ويفتح إمكانيات استكشاف الفضاء في المستقبل. وباستخدام بيانات من مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء (SOFIA)، وجد الباحثون بقيادة الفيزيائي هاينز فيلهلم هوبرز من مركز الفضاء الألماني (DLR) الأكسجين الذري في 17 موقعًا مختلفًا على كوكب الزهرة. وقد وفر هذا الاكتشاف بيانات بحثية غير مستغلة لمزيد من الاستكشاف لكوكب الزهرة، الذي يشار إليه غالبًا باسم "التوأم الشرير للأرض".

جمع الفريق بيانات من ثلاث رحلات لمركبة SOFIA، التي حلقت عاليًا في الغلاف الجوي للأرض لدراسة كوكب الزهرة. ومن خلال التقاط الصور على جانبي النهار والليل، وكذلك في المنطقة الانتقالية بين الاثنين، والمعروفة باسم "المنهي"، تمكن الباحثون من اكتشاف الأكسجين الذري في جميع المواقع السبعة عشر. ومن المثير للاهتمام أنه تم العثور على أعلى تركيز للأكسجين الذري على ارتفاع حوالي 17 كيلومتر (100 ميلًا)، بين نمطين مهيمنين للدوران الجوي على كوكب الزهرة.

كوكب الزهرة، غالبًا ما يُقارن بالأرض بسبب حجمه المماثل، له غلاف جوي مختلف تمامًا. مع سحب ثاني أكسيد الكربون الضارة ودرجات الحرارة السطحية الشديدة التي تصل إلى حوالي 464 درجة مئوية (867 درجة فهرنهايت)، يشكل كوكب الزهرة تحديات كبيرة أمام الاستكشاف البشري المحتمل. ومع ذلك، فإن فهم تكوين وديناميكيات غلافه الجوي أمر بالغ الأهمية للبعثات المستقبلية.

يوفر اكتشاف الأكسجين الذري في الغلاف الجوي النهاري لكوكب الزهرة رؤى قيمة حول كيفية استخدام الكوكب لهذا العنصر. فهو يرتبط بسرعة مع جزيئات أول أكسيد الكربون ويتحد مرة أخرى ليشكل ثاني أكسيد الكربون. على الرغم من أن هذه العملية كانت معروفة منذ بعض الوقت، إلا أن هذه الدراسة تمثل المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة الأكسجين الذري على الجانب النهاري من كوكب الزهرة.

وقد أثار هذا الاكتشاف الخارق الإثارة بين وكالات الفضاء، مثل وكالة ناسا، حول المشاريع والمهمات الفضائية المحتملة. قد يجد مشروع MOXIE (تجربة استخدام موارد الأكسجين في المريخ في الموقع) التابع لناسا، والذي يستخرج الأكسجين من المناطق المحيطة، تطبيقات على كوكب الزهرة بفضل مصادر الأكسجين المكتشفة حديثًا. وبالمثل، طور باحثون من جامعة سري طلاءًا يلتقط ثاني أكسيد الكربون ويحوله إلى أكسجين، مما قد يجعل الكوكب الأحمر صالحًا للحياة.

وفي الختام، فإن وجود الأكسجين الذري في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة قد وفر بيانات بحثية قيمة وأثار إمكانيات جديدة لاستكشاف الفضاء في المستقبل. ستعمل المزيد من الدراسات والملاحظات على تعميق فهمنا للغلاف الجوي لكوكب الزهرة ودعم تطوير التقنيات المتقدمة لرواد الفضاء، مما يمكنهم من استكشاف هذا الكوكب الرائع وربما العيش فيه.