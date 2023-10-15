هل يمكن أن توجد الحياة على كوكب الزهرة؟ استكشاف الاحتمالات

يناقش مقال حديث في علم الأحياء الفلكي إمكانية وجود حياة على كوكب الزهرة، وهو كوكب غالبًا ما يُعتبر غير مضياف بسبب درجات الحرارة القصوى وسحب حمض الكبريتيك. في حين أن ظروف كوكب الزهرة القاسية تجعل من غير المرجح العثور على حياة شبيهة بالأرض، إلا أن الباحثين يجادلون بأنها لا تستبعد إمكانية وجود جميع أشكال الحياة.

كوكب الزهرة، الذي يشار إليه غالبًا بالكوكب الشقيق للأرض، يشترك في نفس الكتلة والكثافة. ومع ذلك، فإن سطحه شديد الحرارة، كما أن نشاط الماء في غلافه الجوي أقل بكثير مقارنة بالأرض. ويعتقد أن السحب على كوكب الزهرة تتكون من حمض الكبريتيك المركز، مما يزيد من طبيعة الكوكب غير المضيافة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يسلط الباحثون الضوء على أن المبادئ الفيزيائية للحياة على الأرض لا تستبعد بشكل قاطع وجود الحياة على كوكب الزهرة. هناك طاقة وفيرة متاحة على هذا الكوكب، ومتطلبات الطاقة للاحتفاظ بالمياه وبناء الكتلة الحيوية ليست مفرطة. إن الدفاعات ضد حمض الكبريتيك، على الرغم من أنها افتراضية، إلا أنها يمكن تصورها وقد تكون لها سوابق أرضية. بالإضافة إلى ذلك، فإن فكرة أن الحياة على كوكب الزهرة يمكن أن تستخدم حمض الكبريتيك المركز كمذيب بدلاً من الماء تظل احتمالية تخمينية.

علاوة على ذلك، من المرجح أن تكون المعادن متاحة بكميات محدودة على كوكب الزهرة، كما أن البيئة الإشعاعية حميدة نسبيًا. تساهم هذه العوامل في إمكانية استمرار الحياة في مثل هذه البيئة غير الأرضية.

يقترح المؤلفون أن البعثات الفضائية المستقبلية التي تركز على علم الأحياء الفلكي يجب أن تفكر في تصميم عمليات رصد وبعثات قادرة على اكتشاف الحياة على كوكب الزهرة. وفي حين أن احتمالات العثور على الحياة هي مجرد تخمينات، فإن المكافأة العلمية لاكتشاف الحياة في مثل هذه البيئة غير المضيافة تبرر جهود الاستكشاف.

في الختام، في حين أن كوكب الزهرة يمثل تحديات كبيرة لاستدامة الحياة الشبيهة بالأرض، إلا أنه يظل من الممكن وجود أشكال أخرى من الحياة على الكوكب. وتشجع الدراسة على إجراء المزيد من التحقيق في احتمال وجود حياة على كوكب الزهرة وتطوير البعثات التي يمكنها اكتشافها إذا كانت موجودة.

المصدر: باينز، دبليو، بيتكوفسكي، جي جي، سيجر، إس. (2023). هل يمكن أن توجد حياة ميكروبية في أعماق سحب كوكب الزهرة؟ علم الأحياء الفلكي. دوى: 10.48550/arXiv.2306.07358