التحقيق في تغير المناخ والإشعاع في الفضاء: مهمة PRETTY CubeSat

يهدف القمر الصناعي PRETTY CubeSat، الذي يبلغ حجمه حجم صندوق الأحذية، والذي من المقرر إطلاقه على منصة الإطلاق Vega القادمة في أوروبا، إلى جمع معلومات بيئية قيمة من خلال استخدام إشارات الراديو المنعكسة من أقمار النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS). سوف يستقبل PRETTY، وهو اختصار لقياس الانعكاس السلبي وقياس الجرعات، الإشارات من أقمار GNSS المرئية فوقه مباشرة ويقارن الإشارات لاشتقاق قياسات ارتفاع الجليد والبحر بدقة عالية. وسوف تساهم هذه البيانات في فهم أفضل لمعدلات تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم PRETTY أيضًا بتتبع التعرض للإشعاع باستخدام مقياس الجرعات المصغر، مما سيساعد في ضمان موثوقية واستدامة الأقمار الصناعية الصغيرة في المستقبل.

على عكس مهمات قياس الانعكاس السابقة التي تنظر مباشرة إلى سطح الأرض، فإن PRETTY ستنظر من زاوية ضحلة. يسمح هذا النهج المبتكر بسطح بحر أكثر سلاسة وإشارات منعكسة أكثر تماسكًا. علاوة على ذلك، ستستخدم PRETTY تردد GNSS الجديد، E5/L5، لأول مرة. لقد ثبت أن نطاق التردد هذا يوفر دقة فائقة في الاختبار الأرضي. تتضمن المهمة أيضًا تقنية تشكيل الشعاع، مما يتيح للحمولة تتبع كل من الإشارات المباشرة والمنعكسة في وقت واحد.

تم تطوير مهمة PRETTY CubeSat من قبل اتحاد نمساوي بالكامل، مع شركة Beyond Gravity Austria باعتبارها المقاول الرئيسي لحمولة قياس الانعكاسات، وتساهم مختبرات Seibersdorf في حمولة مقياس الجرعات الإشعاعية، وتعمل جامعة غراتس التقنية كمتكامل ومشغل للنظام الشامل. ستكون المركبة الفضائية قادرة على إجراء عمليات حسابية مكثفة من خلال قلب المعالجة الخاص بها، والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع هوائيات التصحيح وراديو مشتق من البرامج.

وتخطط بريتي لإجراء جلستين للمراقبة يوميًا، تستمر كل منهما لمدة أقصاها نصف ساعة، وذلك بسبب الطلب الحسابي الكبير للمهمة. سيتم استخدام البيانات المجمعة من قبل اتحاد علمي بتنسيق من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا. مناطق المراقبة الأكثر توقعًا هي القطبين، حيث من المتوقع أن تشهد أهم التغيرات في ارتفاع السطح على مدار العام المخطط له للمهمة.

مصادر:

- المقال الأصلي: "اختبار قياس الانعكاسات "المائلة"" - TU Graz (https://www.tugraz.at/en/tu-graz/services/news-stories/planet-research/singleview/article/prett%C3%AD -اختبار قياس الانعكاسات المائلة/)

- تعريفات:

GNSS: النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية

CubeSat: نوع من الأقمار الصناعية المصغرة يتميز بشكله المكعب القياسي الذي يبلغ طوله 10 سم

قياس الارتفاع: قياس الارتفاع فوق نقطة مرجعية ثابتة

قياس التشتت: تقنية للاستشعار عن بعد تستخدم لقياس خصائص سطح الأرض من الإشارات المنعكسة أو المتفرقة.