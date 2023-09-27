ANSER CubeSats الإسبانية تطير في التشكيل وتلتقط صورًا للمياه الأيبيرية

سيتم قريبًا إطلاق ANSER CubeSats الإسباني، الذي طوره المعهد الإسباني لتكنولوجيا الفضاء الجوي (INTA)، على متن رحلة Vega الأوروبية. ستعمل هذه الأقمار الصناعية الثلاثة بحجم صندوق الأحذية، والمعروفة باسم أنظمة الأقمار الصناعية النانوية المتقدمة لأبحاث مراقبة الأرض (ANSER)، معًا كمجموعة، تدور حول ارتفاع 500 كيلومتر تقريبًا وتحافظ على التكوين على مسافة 10 كيلومترات عن بعضها البعض. ليس لديهم أنظمة دفع على متن الطائرة ولكنهم يتحكمون في مواقعهم النسبية باستخدام اللوحات الشبيهة بالأجنحة للتنقل على تدفق الهواء في الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض. يمكن نشر اللوحات لسحب الأقمار الصناعية إلى الأسفل أو رفعها إلى الأعلى وعلى الجانبين.

تستمد مهمة ANSER إلهامها من الطيور التي تحلق في تشكيل، حيث يعمل أحد CubeSats كقائد ويقوم بالاتصالات مع الأرض. ويرتبط القمر الصناعي الرائد بالقمرين الصناعيين الآخرين عبر وصلات بين الأقمار الصناعية. الهدف الرئيسي من عمليات الرصد المشتركة التي تقوم بها ANSER هو جودة البحيرات والخزانات الأيبيرية الداخلية، بالإضافة إلى المسطحات المائية المماثلة في جميع أنحاء العالم. تم تجهيز الأقمار الصناعية بجهاز تصوير فائق الطيف يسمى CINCLUS، والذي يتكون من أربعة مقاييس طيفية وكاميرات بانكروماتية. توفر هذه المستشعرات نظرة ثاقبة للمحتويات العالقة للمسطحات المائية، بما في ذلك مستويات التلوث ووجود الكائنات الحية الدقيقة الضارة.

أصبحت CubeSats والأقمار الصناعية النانوية مركبات فضائية ذات قيمة عالية في السنوات الأخيرة بسبب أوقات تطويرها القصيرة وتكاليفها المنخفضة ووظائفها المحسنة. ومع ذلك، لا يزال أداءها التشغيلي يمثل تحديًا بسبب القيود مثل الطاقة المتاحة والتغطية الأرضية والدقة. ويجري استكشاف استخدام الأنظمة الموزعة، مثل العناقيد والأبراج، إلى جانب التصغير، للتغلب على هذه القيود.

سيكون العمر التشغيلي لمجموعة ANSER محدودًا بسنتين أو ثلاث سنوات، لكن نهج النظام الأساسي المجزأ يسمح بإضافة أقمار CubeSats البديلة وترقيات الأجهزة في المدار. وهذا يضمن أن المهمة الشاملة يمكن أن تستمر دون انقطاع. تم اختيار مهمة ANSER للطيران من خلال برنامج العرض التوضيحي/التحقق في المدار التابع للمفوضية الأوروبية، والذي يدعم الاختبار المداري المبكر للتكنولوجيات الجديدة.

المصدر: وكالة الفضاء الأوروبية