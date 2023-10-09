الإطلاق الناجح لصاروخ فيجا يحمل أقمارًا صناعية لرصد الأرض والأرصاد الجوية

بالأمس، أطلقت رحلة فيغا الثالثة والعشرون بنجاح قمرين صناعيين رئيسيين إلى مدار الأرض. تشمل الأقمار الصناعية الرئيسية القمر الصناعي لرصد الأرض THEOS-23 والقمر الصناعي للأرصاد الجوية تريتون. THEOS-2 هو قمر المراقبة التايلاندي المصمم لتوفير معلومات حول موارد المياه والطقس واستخدام الأراضي لأغراض التخطيط والإدارة. ترايتون، المعروف سابقًا باسم FORMOSAT-2R، هو قمر صناعي تابع لوكالة الفضاء التايوانية (TASA) سيقوم بجمع الإشارات من سطح البحر لتحديد مجال الرياح فوق المحيطات، مما يساعد في التنبؤ بكثافة الأعاصير.

تم إطلاق هذه الأقمار الصناعية في مدار متزامن مع الشمس، مما يعني أنها ستمر فوق نفس المكان على الأرض في نفس الوقت كل يوم. إنهم يخضعون حاليًا لفحوصات تشغيلية وسيبدأون في تقديم بيانات قيمة قريبًا.

بالإضافة إلى القمرين الصناعيين الرئيسيين، أطلق صاروخ فيجا أيضًا عشرة أقمار صناعية ثانوية أصغر في المدار. تم التأكد من فصل ثمانية من كل عشرة بشكل صحيح، ولا يزال تأكيد الأخيرين معلقًا. تشمل بعض المهام الثانوية Proba-V Companion CubeSat، الذي سيراقب الغطاء النباتي والغطاء الأرضي العالمي، وPretty (Passive REflecTomeTry وقياس الجرعات) CubeSat، المصمم لقياس الجليد البحري باستخدام إشارات نظام الملاحة العالمي.

هناك مهمة أخرى مهمة وهي ESTCube-2، وهو قمر صناعي بحجم صندوق أحذية من إستونيا سيقوم بمسح النباتات الإستونية واختبار حبل "الشراع الإلكتروني". سيتم نشر هذا الحبل، المصنوع من الألومنيوم المتشابك، لكبح مدار CubeSat وتسريع نهاية عمره، مما يساهم في تخفيف الحطام الفضائي.

علاوة على ذلك، ستعمل ثلاثة أقمار صناعية مكعبة تسمى ANSER (أنظمة الأقمار الصناعية النانوية المتقدمة لأبحاث مراقبة الأرض) معًا كقمر صناعي واحد. ستحافظ هذه الأقمار الصناعية على تشكيل على بعد حوالي 10 كيلومترات من بعضها البعض وستستخدم اللوحات وكميات ضئيلة من الهواء الجوي للتحكم في مواقعها. ستوفر هذه المجموعة من الأقمار الصناعية رؤى قيمة حول المسطحات المائية على الأرض، بما في ذلك مستويات التلوث ووجود الكائنات الحية الدقيقة الضارة.

ويبرهن الإطلاق الناجح لصاروخ فيغا على القدرات المتعددة التي تتمتع بها هذه القاذفة، المتخصصة في وضع الأقمار الصناعية متوسطة الحجم في مدارات قطبية أرضية منخفضة. فهو يساهم في التقدم في البحث العلمي ومراقبة الأرض، مما يجعل الوصول إلى الفضاء أكثر سهولة لأغراض مختلفة.

المصدر: وكالة الفضاء الأوروبية