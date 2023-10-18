فهم تأثير قاعة الدوران المداري المتجه للضوء

عندما يركل لاعب كرة قدم كرة ثابتة، يمكنه جعلها تدور وتتحرك في مسار مقوس. وهذا يتطلب المهارة والخبرة. وبالمثل، في علم البصريات، هناك تأثير يسمى تأثير قاعة الدوران للضوء (SHEL)، حيث يعتمد سلوك الحزمة المركزة على دورانها ودواميتها.

يقدم مقال نشر مؤخرًا في مجلة Opto-Electronic Science تحليلًا متجهيًا لتأثير Hall المداري للضوء عند التركيز المحكم في الفضاء الحر. يسلط المؤلفون الضوء على أهمية فهم توزيع المكونات المختلفة لشعاع الضوء غير المتماثل مع الدوران والدوامة. ومن خلال دراسة هذا التأثير، يمكن للباحثين الحصول على رؤى حول كيفية التلاعب بالشعاع لإصابة الهدف بدقة.

في هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل التحولات وإعادة التوزيع لمكونات المجال الكهربائي في المستوى البؤري للحزمة. ويتم تحقيق ذلك عن طريق كسر التماثل السمتي للنظام واستخدام الإحداثيات الديكارتية. أظهرت النتائج أن جميع المكونات الديكارتية الثلاثة للمجال الكهربائي في المستوى البؤري تشهد تحولات وإعادة توزيع، والتي ترتبط بالتحولات وإعادة توزيع الزخم الزاوي.

يتجلى تأثير هول للضوء المداري من خلال تفاعلات المدار المغزلي والمدار المداري، حيث يتم تحويل الزخم الزاوي المغزلي والمداري وإعادة تنظيمهما. توضح الدراسة أيضًا حدوث تحويل الدوران المداري، حيث يعمل الزخم الزاوي المداري كعامل محفز لإعادة توزيع الزخم الزاوي المغزلي.

إن فهم تأثير هول المتجه الدوراني المداري للضوء له آثار على تطبيقات مختلفة، مثل الزخرفة بالليزر. ومن خلال معالجة الدوران والزخم الزاوي المداري لشعاع الضوء، يستطيع الباحثون التحكم في تصنيع النقوش الدقيقة في المواد.

في الختام، يلعب تأثير هول المتجه الدوراني المداري للضوء دورًا حاسمًا في سلوك الحزم المركزة. ومن خلال تحليل التحولات وإعادة توزيع مكونات المجال الكهربائي، يمكن للباحثين الحصول على رؤى حول كيفية التعامل مع أشعة الضوء لتطبيقات محددة. هذا الفهم لديه القدرة على تطوير مجالات مختلفة، بما في ذلك علم البصريات وعلوم المواد.

مصادر:

العلوم البصرية الإلكترونية (2023). DOI: 10.29026/oes.2023.230014