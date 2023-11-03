تقوم مهمة TESS التابعة لناسا بالتحقق من صحة الكواكب الخارجية الجديدة للأرض الفائقة باستخدام الأدوات الإحصائية

يواصل القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا تحقيق اكتشافات رائعة في سعيه لاكتشاف الكواكب الخارجية التي تدور حول النجوم الساطعة. حتى الآن، حددت TESS ما يقرب من 400 كوكب خارجي عابر، بالإضافة إلى 6000 مرشح إضافي في انتظار التحقق من صحتها. في مشروع حديث يسمى التحقق من صحة الكواكب الخارجية العابرة باستخدام الأدوات الإحصائية (VaTEST)، نجح الباحثون في التحقق من صحة ثمانية كواكب أرضية فائقة محتملة باستخدام مزيج من بيانات التلسكوب الأرضي، والتصوير عالي الدقة، وأدوات التحقق الإحصائي.

الكواكب الخارجية التي تم التحقق من صحتها، والمسماة TOI-238b، وTOI-771b، وTOI-871b، وTOI-1467b، وTOI-1739b، وTOI-2068b، وTOI-4559b، وTOI-5799b، يتراوح حجمها من 1.42 نصف قطر الأرض إلى 1.83 نصف قطر الأرض. وتساهم هذه الاكتشافات في فهمنا لتنوع وخصائص الكواكب الخارجية خارج نظامنا الشمسي.

بالإضافة إلى التحقق من الصحة، قام الباحثون أيضًا بدراسة أطياف النقل الاصطناعية لهذه الكواكب الخارجية باستخدام تلسكوب هابل الفضائي (HST) وتلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST). ومن خلال استخدام أدوات PLATON وPandExo، تمكنوا من الحصول على نظرة ثاقبة للتركيبات الجوية لهذه الكواكب الأرضية الفائقة. ومن الجدير بالذكر أن ستة من الكواكب الخارجية التي تم التحقق منها تقع ضمن منطقة "الكواكب الأساسية"، مما يجعلها مثيرة للاهتمام بشكل خاص لمزيد من الدراسة.

بينما نواصل استكشاف الكون واكتشاف المزيد من الكواكب الخارجية، يصبح فهم المراحل التطورية بين الأرض ونبتون ذا أهمية متزايدة. توفر هذه الكواكب الأرضية الفائقة التي تم التحقق من صحتها حديثًا بيانات قيمة لدراسة الانتقال من الكواكب الصخرية الأصغر إلى عمالقة الغاز الأكبر.

الخطوة التالية في دراسة هذه الكواكب الخارجية هي الحصول على قياسات الكتلة للسرعة الشعاعية، والتي ستعزز معرفتنا بتكوينها وخصائصها. إن الجهود المشتركة لمهمة TESS التابعة لناسا وأدوات التحقق الإحصائية مثل TRICERATOPS والأدوات الفلكية المتقدمة تسهل التقدم الكبير في أبحاث الكواكب الخارجية وفهمنا للكون الأوسع.

أسئلة وأجوبة

1. كم عدد الكواكب الخارجية العابرة التي حددها TESS حتى الآن؟

حددت TESS ما يقرب من 400 كوكب خارجي عابر حتى الآن.

2. كيف تم التحقق من صحة الكواكب الأرضية الفائقة؟

تم التحقق من صحة الكواكب الأرضية الفائقة باستخدام مجموعة من بيانات التلسكوب الأرضي، والتصوير عالي الدقة، وأدوات التحقق الإحصائي.

3. ما هي تسميات الكواكب الخارجية التي تم التحقق من صحتها؟

الكواكب الخارجية التي تم التحقق من صحتها هي TOI-238b، TOI-771b، TOI-871b، TOI-1467b، TOI-1739b، TOI-2068b، TOI-4559b، وTOI-5799b.

4. ما هي الأدوات المستخدمة لدراسة أطياف الإرسال الاصطناعية للكواكب الخارجية التي تم التحقق من صحتها؟

تمت دراسة أطياف النقل الاصطناعية للكواكب الخارجية التي تم التحقق من صحتها باستخدام أدوات PLATON وPandExo.

5. لماذا تعتبر كواكب الأرض العملاقة هذه مثيرة للاهتمام بشكل خاص للدراسة؟

تقع ستة من الكواكب الخارجية التي تم التحقق من صحتها ضمن منطقة "الكواكب الأساسية"، مما يجعلها مثيرة للاهتمام بشكل خاص لمزيد من الدراسة.

مصادر:

– [مهمة TESS التابعة لناسا](https://www.nasa.gov/tess-transiting-exoplanet-satellite)

– [PLATON](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019A%26A…631A..80Z/abstract)

– [PandExo](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018PASP..130k4401B/abstract)