عمليات الإزالة في مناطق تشكيل النجوم عالية الكتلة

في هذه الدراسة، تم استخدام أطياف وخرائط الخطوط الجزيئية المختلفة لدراسة عمليات التحلل في خمس مناطق عالية الكتلة لتشكل النجوم. تم إجراء الملاحظات باستخدام تلسكوب IRAM-30m، كما تم فحص النظائر المهدرجة للجزيئات المستهدفة. كان الهدف الرئيسي هو فحص نسب الديوتيريوم إلى الهيدروجين (D/H) في هذه المناطق.

تم تقدير درجة حرارة الغاز من خلال بيانات الرصد المختلفة، بما في ذلك خطوط CH3CCH التي تم رصدها باستخدام تلسكوب IRAM-30m وخطوط NH3 التي تم رصدها بواسطة التلسكوب الراديوي الذي يبلغ طوله 100 متر في إيفلسبيرج. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام نسب الكثافة المتكاملة لبعض الخطوط الجزيئية ونظائرها الرئيسية لتقدير درجة الحرارة. تم تطبيق نموذج النقل الإشعاعي غير LTE باستخدام RADEX لتقدير كثافة الغاز وكثافة العمود الجزيئي.

تم العثور على أن نسب D/H تتراوح من 0.001 إلى 0.05 لـ DCO+، ومن 0.001 إلى 0.02 لـ DCN، ومن 0.001 إلى 0.05 لـ DNC، ومن 0.02 إلى 0.4 لـ NH2D. تم العثور على هذه النسب تنخفض مع زيادة درجة الحرارة في نطاق 20 إلى 40 كلفن وكان هناك اختلافات طفيفة فقط عند كثافات تبلغ حوالي 10 ^ 4 إلى 10 ^ 6 سم ^ -3. تم العثور على جزء الديوتيريوم من N2H+ ليكون 0.008 إلى 0.1 عند درجات حرارة تتراوح بين 20 إلى 25 كلفن وبكثافة تبلغ حوالي 10^5 سم^-3.

تم أيضًا تقدير الوفرة النسبية لـ DCO+ وDNC وN2D+ وNH2D ووجد أنها تقريبًا 10^-11 إلى 10^-9، 10^-11 إلى 10^-10، 10^-10 إلى 10^-8، على التوالي. . وأظهرت هذه الوفرة النسبية انخفاضا مع زيادة درجة الحرارة. ومع ذلك، ظلت نسبة DCN/H2 ثابتة تقريبًا عند 10^-10 تقريبًا. وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع تنبؤات النماذج الكيميائية، على الرغم من ملاحظة بعض الانحرافات في بعض الحالات.

يوفر هذا البحث رؤى قيمة حول عمليات المعالجة بالديوتريوم في مناطق تكوين النجوم عالية الكتلة ويساهم في فهمنا للتطور الكيميائي لهذه المناطق. ستساعد الدراسات الإضافية في هذا المجال على تحسين النماذج وكشف تعقيدات تكوين النجوم.