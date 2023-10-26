استكشاف قرص الحطام الفوضوي لـ RZ Piscium

باستخدام التلسكوبين الفضائيين Spitzer وWISE التابعين لناسا، قام فريق من علماء الفلك بالتعمق في التفاصيل المعقدة للنجم المتغير المعروف RZ Piscium وقرص الحطام المحيط به. كشفت الدراسة، التي نُشرت على خادم ما قبل الطباعة arXiv، عن قرص مضغوط ومضطرب للغاية يوفر رؤى جديدة حول تطور النجم.

يقع RZ Piscium على بعد حوالي 600 سنة ضوئية في كوكبة الحوت، وينتمي إلى فئة النجوم المتغيرة UX Orionis. ويقدر علماء الفلك عمره بما بين 30 و50 مليون سنة. على مدار العقود الخمسة الماضية، أظهر RZ Piscium انخفاضات بصرية غير منتظمة، مما يشير إلى وجود كمية كبيرة من الغاز والغبار تدور حوله.

كشفت الملاحظات السابقة عن وجود قرص غبار محيط بالنجم يحيط بـ RZ Piscium، إلى جانب رفيق قزم أحمر. وسعى الفريق بقيادة كيت سو من مرصد ستيوارد في توكسون بولاية أريزونا إلى تحليل طبيعة وخصائص هذا القرص. ومن خلال فحص بيانات المراقبة لعدة سنوات من Spitzer وWISE، ركزوا على تقلب الأشعة تحت الحمراء على المدى القصير والطويل للقرص.

تشير النتائج إلى أن قرص RZ Piscium قريب من الحافة ومضطرب للغاية. ويقدر نصف قطرها الداخلي بـ 0.1 وحدة فلكية، بينما يمتد نصف قطرها الخارجي إلى 12 وحدة فلكية. يحتوي القرص على كتلة غبار تتراوح ما بين 0.0064 إلى 0.04 كتلة الأرض، مع كمية ضئيلة من أول أكسيد الكربون. ونتيجة لذلك، يشير ذلك إلى أن قرص RZ Piscium فقير بالغاز وقد انتقل من مرحلة الكواكب الأولية الغنية بالغاز.

أحد الاكتشافات الجديرة بالملاحظة هو التغير الأسبوعي في انبعاث الحطام داخل القرص، مع أطول فترة مستقرة تصل إلى أسبوعين. يشير هذا إلى أن RZ Piscium قد واجه نشاطًا تصادميًا مكثفًا، يحتمل أن يعادل تدمير كويكب يبلغ عرضه 90 كيلومترًا كل عام. ويقترح الباحثون أن هذا السلوك الفوضوي قد يكون نتيجة لهجرة الكواكب أو تشتت كوكب-كوكب، وربما يكون ناجمًا عن كواكب عملاقة تشكلت مؤخرًا أو تأثير رفيق RZ Piscium منخفض الكتلة.

تعرض هذه الدراسة الرائعة مدى تعقيد قرص حطام النجم المتغير وتوفر رؤى قيمة حول العمليات الديناميكية التي تشكل هذه الأنظمة. لا شك أن المزيد من التحقيقات ستعمل على تحسين فهمنا لرحلة RZ Piscium التطورية وتسليط الضوء على الآليات التي تحرك تكوين وتطور الأقراص المحيطة بالنجوم الأخرى في جميع أنحاء الكون.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو RZ Piscium؟

RZ Piscium هو نجم متغير يقع في كوكبة الحوت. وهو ينتمي إلى فئة UX Orionis من النجوم المتغيرة، والمعروفة بانحداراتها البصرية غير المنتظمة.

2. كم يبعد RZ Piscium؟

يقع RZ Piscium على بعد حوالي 600 سنة ضوئية من الأرض.

3. ماذا كشفت الدراسة عن قرص حطام RZ Piscium؟

وجدت الدراسة أن قرص حطام RZ Piscium مضغوط ومضطرب للغاية. يبلغ نصف قطرها الداخلي 0.1 وحدة فلكية ونصف قطرها الخارجي 12 وحدة فلكية. القرص فقير بالغاز، مما يشير إلى أنه تطور من مرحلة قرص كوكبي أولي غني بالغاز.

4. ما الذي يسبب الاختلاف الأسبوعي في انبعاث الحطام داخل القرص؟

ويقترح الباحثون أن النشاط التصادمي المكثف داخل القرص، والذي يؤدي إلى تغيرات أسبوعية، يمكن أن يكون بسبب هجرة الكواكب أو تشتت الكوكب. قد يتأثر هذا النشاط بوجود كواكب عملاقة تشكلت حديثًا أو رفيق RZ Piscium منخفض الكتلة.

5. ماذا يمكننا أن نتعلم من دراسة قرص حطام RZ Piscium؟

توفر دراسة قرص الحطام الخاص بـ RZ Piscium نظرة ثاقبة للعمليات المعقدة التي تشكل هذه الأنظمة. فهو يساعد على تحسين فهمنا لتكوين النجوم والكواكب، وكذلك تطور الأقراص المحيطة بالنجم في جميع أنحاء الكون.