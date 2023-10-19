شركة Varda Space Industries ستهبط المركبة الفضائية التالية في أستراليا حيث لا تزال موافقة الولايات المتحدة معلقة

أعلنت شركة Varda Space Industries الناشئة في مجال التصنيع في الفضاء أنها ستهبط مركبتها الفضائية التالية في أستراليا بينما تواصل العمل مع الهيئات التنظيمية الأمريكية للحصول على الموافقة على إعادة دخول مهمتها الأولى في ولاية يوتا. واجهت الشركة مؤخرًا الرفض عندما تقدمت بطلب للهبوط بمركبتها الفضائية في صحراء يوتا بسبب مشكلات التنسيق بموجب إطار إعادة الدخول الجديد المسمى الجزء 450. وأوضح ديليان أسباروهوف، الرئيس التنفيذي لشركة Varda، أن الرفض لم يكن بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بل بسبب تحديات التنسيق مع أطراف متعددة. .

على الرغم من خططها للهبوط في أستراليا، لا تزال Varda بحاجة إلى ترخيص إعادة الدخول من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) حتى لو لم تدخل المركبة الفضائية مرة أخرى إلى الأراضي الأمريكية. وأوضح أسباروهوف أن اختيار النطاق يعتمد على التوافر والموارد والقدرات المختلفة. تخطط الشركة للحصول على ما لا يقل عن 3-4 نطاقات عبر الإنترنت وتهدف إلى تحقيق إيقاع إعادة الدخول مرة واحدة شهريًا بحلول عام 2026.

كان العبء التنظيمي مصدر قلق كبير في صناعة الفضاء، كما يتضح من شهادة ثلاث شركات فضاء كبرى أمام الكونجرس. طلبت هذه الشركات بالإجماع المزيد من الموارد لإدارة الطيران الفيدرالية للتعامل مع عبء العمل المتزايد للترخيص وشددت على أهمية تبسيط التنظيم للحفاظ على القدرة التنافسية الأمريكية على المسرح العالمي.

وشدد أسباروهوف على الحاجة إلى التوظيف والاستجابة في مكتب النقل الفضائي التجاري التابع لإدارة الطيران الفيدرالية، معترفًا بالنمو الهائل في النشاط الفضائي على مدى السنوات التسع الماضية. وشدد على أن التبسيط لا ينبغي أن يؤثر على السلامة أو التنظيم، بل يجب أن يضمن وجود عدد كافٍ من الموظفين لإجراء التحليل الفني والتنسيق اللازمين.

مصادر:

- تك كرانش: [الرابط]

– مكتب FAA للنقل الفضائي التجاري