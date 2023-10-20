شركة Varda Space Industries الناشئة في مجال التصنيع في الفضاء ستهبط بالمركبة الفضائية التالية في أستراليا

أعلنت شركة Varda Space Industries الناشئة في مجال التصنيع في الفضاء أن مركبتها الفضائية التالية ستهبط في أستراليا. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الشركة العمل مع الجهات التنظيمية الأمريكية للحصول على الموافقة لإعادة دخول مهمتها الأولى إلى ولاية يوتا. رفضت القوات الجوية الأمريكية وإدارة الطيران الفيدرالية مؤخرًا طلب فاردا لهبوط مركبتها الفضائية في صحراء يوتا بسبب مشكلات التنسيق ضمن إطار إعادة الدخول المسمى الجزء 450.

وأوضح ديليان أسباروهوف، أحد مؤسسي فاردا، أن القرار لا علاقة له بسلامة السيارة أو تصميمها أو تحليلاتها، بل بالتنسيق بين الأطراف الثلاثة المعنية. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة من أنها تلبي جميع المتطلبات التنظيمية وتعمل على تنسيق مجموعة جديدة من التواريخ المستهدفة لإعادة الدخول.

بينما تواصل Varda تعاونها مع المنظمين الأمريكيين، فقد أبرمت اتفاقية مع شركة Southern Launch الأسترالية لهبوط كبسولتها التالية في نطاق اختبار Koonibba في عام 2024. وأوضح أسباروهوف أن الانتقال إلى أستراليا لا يرجع إلى مشكلات الامتثال التنظيمي في الولايات المتحدة. الدول بل بالأحرى التوافر والموارد التي توفرها نطاقات مختلفة.

في المستقبل، تخطط Varda للحصول على ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة نطاقات عبر الإنترنت وتهدف إلى تحقيق إيقاع إعادة الدخول مرة واحدة شهريًا بحلول عام 2026. وتقوم الشركة بالتنسيق مع النطاقات الأخرى، بناءً على طلب نطاق الاختبار والتدريب في يوتا، مما يدل على قدرتها الالتزام بالشراكة مع نطاقات متعددة لزيادة المرونة.

تواجه صناعة الفضاء حاليًا تحديات تنظيمية، حيث أدلت ثلاث شركات فضاء كبرى بشهادتها أمام الكونجرس لطلب موارد إضافية لإدارة الطيران الفيدرالية. وشددت هذه الشركات أيضًا على الحاجة إلى تنظيم مبسط لتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية.

وردد أسباروهوف هذه المشاعر وسلط الضوء على النمو الهائل في نشاط إطلاق الفضاء على مدى السنوات التسع الماضية. واقترح أن يكون التركيز على زيادة عدد الموظفين والاستجابة في مكتب النقل الفضائي التجاري التابع لإدارة الطيران الفيدرالية للتعامل مع عبء العمل المتزايد، بدلاً من تنفيذ تغييرات كبيرة في السياسة.

المصادر: تك كرانش