Varda Space Industries تؤمن موقع الهبوط في أستراليا للبعثات الفضائية المستقبلية

توصلت شركة Varda Space Industries، وهي شركة ناشئة مقرها كاليفورنيا تركز على الأبحاث الصيدلانية والتصنيع في الفضاء، إلى اتفاق مع شركة Southern Launch، وهي شركة تشغيل خاصة في أستراليا، لهبوط المركبات الفضائية في المستقبل. يأتي ذلك بعد أن رفضت الحكومة الأمريكية منح الموافقة على إعادة دخول أول مهمة تجريبية لفاردا تحمل الأدوية المصنعة في المدار. لم تسمح إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والقوات الجوية الأمريكية لمركبة فاردا الفضائية بالهبوط في ميدان اختبار عسكري في ولاية يوتا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتخطط فاردا للقيام بمهام منتظمة إلى مدار أرضي منخفض لتسهيل تجارب البحوث الصيدلانية وتصنيع الأدوية في الجاذبية الصغرى. حصلت الشركة على تمويل لرأس المال الاستثماري وتطلق دفعة أولية من أربع بعثات اختبارية لتطوير التقنيات اللازمة. خلال هذه المهمات، نجحت شركة فاردا في زراعة بلورات من عقار ريتونافير، وهو دواء لفيروس نقص المناعة البشرية، داخل مركبتها الفضائية.

لتسهيل المهام المستقبلية، أعطت فاردا الأولوية للبحث عن مواقع هبوط متعددة. تسمح الاتفاقية مع Southern Launch لمهمة Varda الثانية، المقرر إجراؤها في منتصف عام 2024، بالدخول مرة أخرى والهبوط في منطقة Koonibba Test Range البعيدة في أستراليا. ومع ذلك، تؤكد فاردا أنها لا تزال تخطط للعودة إلى الولايات المتحدة بانتظام.

يسلط ديليان أسباروهوف، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة فاردا، الضوء على أهمية وجود خيارات لإعادة الدخول، على غرار كيفية استخدام شركات الإطلاق لمنصات الإطلاق والموانئ الفضائية المختلفة. يوفر نطاق اختبار كونيبا، الواقع في جنوب أستراليا، نطاقًا مخصصًا لإعادة الدخول إلى الفضاء التجاري. وقد استضافت شركة Southern Launch، التي تدير نطاق الاختبار، العديد من عمليات إطلاق الصواريخ دون المدارية في السنوات الأخيرة.

من أجل القيام بمهمات فضائية وعمليات إعادة الدخول في المستقبل في أستراليا، ستحتاج فاردا إلى الحصول على ترخيص إعادة دخول تجاري من إدارة الطيران الفيدرالية. يتوقع Asparouhov أن الحصول على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية والمنظمين الأستراليين لإعادة الدخول إلى نطاق اختبار Koonibba سيكون أسهل مقارنة بالتطبيق السابق لنطاق الاختبار العسكري في ولاية يوتا.

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