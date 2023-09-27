أجهزة استشعار الكشف عن الإشعاع Varadis VT06 تحصل على شهادة ناسا

يسر شركة Varadis، الشركة الرائدة في مجال توفير أجهزة استشعار الكشف عن الإشعاع عالي الطاقة، أن تعلن أن VT06 RADFET (ترانزستور التأثير الميداني لاستشعار الإشعاع) قد حصل على شهادة باعتباره الجزء الذي تم فحصه من NASA EEE-INST-002 S1 Level 3. تشير هذه الشهادة إلى أن أجهزة استشعار Varadis قد اجتازت اختبارات صارمة وهي مناسبة للكشف عن الإشعاع في الفضاء.

تقوم عملية فحص المستوى 3 التابعة لوكالة ناسا بتقييم أداء وملاءمة المكونات الإلكترونية للتطبيقات الفضائية. لقد نجحت أجهزة استشعار Varadis في استيفاء هذه المعايير وتم الاعتراف بها كخيار موثوق لقياس الجرعات الإشعاعية.

أعرب براد ريجلي، الرئيس التنفيذي لشركة Varadis، عن اعتزازه بهذه الشهادة، قائلًا: "من خلال عملية فحص المستوى 3 لوكالة ناسا، تم اختبار أداء وملاءمة أجهزة استشعار Varadis للكشف عن الإشعاع في الفضاء مرة أخرى واجتازت بنجاح كبير."

يُعرف جهاز Varadis VT06 RADFET بقدرته على قياس جرعات كبيرة من الإشعاعات المؤينة الممتصة بدقة دون الحاجة إلى طاقة. يمكن أن يصل قياسه إلى 10 كيلو جراي/1 مراد. ونظرًا لهذه القدرة، يتم بالفعل استخدام أجهزة استشعار الكشف عن الإشعاع Varadis في محطة الفضاء الدولية والعديد من الأقمار الصناعية التابعة للوكالة.

بالإضافة إلى التطبيقات الفضائية، تجد أجهزة استشعار الكشف عن الإشعاع فاراديس استخدامًا في العديد من الصناعات مثل الأبحاث الطبية والأمنية والسلامة العامة والفيزياء. تم تصميم أجهزة الاستشعار لتوفير قياسات دقيقة وموثوقة لمستويات الإشعاع.

تتمتع شركة Varadis بحضور قوي في السوق العالمية وتقوم بتوريد وحدات RADFET إلى مؤسسات مشهورة. تُستخدم أجهزة الاستشعار الخاصة بالشركة ليس فقط في البعثات الفضائية، ولكن أيضًا أثناء إجراءات العلاج الإشعاعي وفي مصادم الهادرونات الكبير التابع لـ CERN لقياس مستويات الإشعاع.

إن حصول فاراديس على شهادة وكالة ناسا هو شهادة على التزامهم بتوفير أجهزة استشعار عالية الجودة للكشف عن الإشعاع. إن خبرتهم الواسعة في مجال مراقبة الإشعاع تجعلهم مزودًا موثوقًا وموثوقًا به.

مصادر:

– ناسا EEE-INST-002 S1 المستوى 3 (https://nepp.nasa.gov/npsl/npsl_UsePolicy.htm)

– فاراديس (المقال المصدر)