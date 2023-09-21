ربما يكون طاقم الممثلين المرصع بالنجوم قد روج لتهديد كويكب بمحو كل أشكال الحياة على الأرض في فيلم "لا تنظر للأعلى"، ولكن في الواقع، هناك كويكب ذو إمكانات تهدد الحياة يندفع حاليًا نحو كوكبنا. لدى كويكب بينو، الذي تم اكتشافه في عام 2009، القدرة على إحداث أضرار جسيمة للأرض إذا اصطدم به.

وفي حين أن السكان المحليين لا داعي للقلق بشأن تأثير الكويكب على حياتهم، فقد يتعين على الأجيال القادمة أن تشعر بالقلق. التاريخ المحتمل التالي للارتطام بكويكب بينو هو 24 سبتمبر 2182. ومع ذلك، فإن فرص اصطدامه بالأرض ضئيلة للغاية. لكن هذا لم يمنع وكالة ناسا من إطلاق مهمة إلى بينو في عام 2020 لجمع العينات. ستعود المركبة الفضائية OSIRIS-REx إلى الأرض يوم الأحد 24 سبتمبر مع اكتشافات بين الكواكب.

يعد بينو هدفًا مثيرًا بشكل خاص للعلماء لأنه ظل دون تغيير تقريبًا منذ تكوين النظام الشمسي قبل 4.6 مليار سنة. وعادةً ما يفتقد الأرض، لكن مداره يتداخل مع مدارنا كل ست سنوات.

ومع ذلك، على الرغم من قدرته على إحداث تأثيرات مدمرة، فإن كويكب بينو لا يستوفي معايير "قاتل الكوكب". ووفقا لوكالة ناسا، فإن أي صخرة فضائية يزيد حجمها عن كيلومتر واحد إلى كيلومترين تعتبر ذات تأثيرات عالمية. Bennu لا يلبي متطلبات الحجم هذه. ويصنف على أنه "كويكب يحتمل أن يكون خطيرا" نظرا لطوله الذي يزيد عن 1 مترا وقربه من مدار الأرض.

يعتمد تأثير بينو على الأرض على عدة عوامل، بما في ذلك 157 نقطة اصطدام محتملة بالأرض واحتمالات حدوثها. وفي حين أن أعلى احتمال للاصطدام هو يوم 24 سبتمبر 2182، إلا أن هناك فرصة بنسبة 99.963% أن يغيب الكويكب عن الأرض.

إذا كان لبينو أن يحدث تأثيرًا، فقد يتسبب في أضرار جسيمة للمنطقة المحيطة. وستكون الطاقة المنبعثة أكثر من 20 مرة من طاقة قنبلة القيصر، أقوى سلاح نووي تم اختباره على الإطلاق.

في الوقت الحالي، لا يشكل مسار بينو تهديدًا مباشرًا للأرض، وسيحتاج الأفراد المهتمون بمراقبته إلى معدات مناسبة مثل تلسكوب مناسب الحجم. للبقاء على اطلاع على أحوال الطقس في منطقة فانكوفر، تتوفر منصة تنبؤ موثوقة مع تنبؤات مفصلة خاصة بالحي.

ومن المهم أن نلاحظ أن مهمة ناسا المستمرة إلى بينو ستوفر المزيد من الأفكار حول هذا الكويكب الذي يحتمل أن يكون خطيرًا في المستقبل.

التعاريف:

- كويكب بينو: كويكب اكتشف عام 2009 ويشكل تهديداً محتملاً للأرض.

– مركز إتش آر ماكميلان للفضاء: مركز فضائي في مدينة فانكوفر بكندا.

– مركبة الفضاء OSIRIS-REx: مركبة فضائية أطلقتها وكالة ناسا لجمع عينات من كويكب بينو.

– كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا: كويكب كبير بدرجة كافية وعلى مقربة كافية من الأرض ليشكل تهديدًا محتملاً.

– قنبلة القيصر: أقوى سلاح نووي تم اختباره على الإطلاق.

مصادر:

– وكالة الفضاء الكندية: معلومات عن كويكب بينو.

– منصة VIA للتنبؤ بالطقس، Weatherhood: توفر تنبؤات جوية مفصلة لمنطقة فانكوفر.

- صفحة مهمة ناسا: تحديثات على النتائج التي توصلت إليها مهمة OSIRIS-REx إلى بينو.

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