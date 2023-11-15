رؤى جديدة لظاهرة الفيروس المفاجئة

توصل باحثون في جامعة ميريلاند بمقاطعة بالتيمور إلى اكتشاف غير مسبوق في عالم الفيروسات. وباستخدام المجهر الإلكتروني النافذ، لاحظوا فيروسًا ملتصقًا برقبة فيروس آخر، مما يعرض ظاهرة جديدة لم يتم توثيقها من قبل.

تقليديا، من المعروف أن الفيروسات الفضائية تعتمد على الكائنات المضيفة لها وعلى فيروس "مساعد" للتكاثر داخل الخلايا. ومع ذلك، كان من المتوقع أن يكون هذان النوعان من الفيروسات على مقربة من بعضهما البعض لفترة قصيرة فقط. تتحدى النتائج الأخيرة هذا الافتراض، لأنها تمثل أول حالة على الإطلاق لفيروس تابع لفيروس متصل بفيروس مساعد.

ونشر فريق الباحثين، بما في ذلك زملاء من جامعة واشنطن، النتائج التي توصلوا إليها في مجلة الجمعية الدولية للإيكولوجيا الميكروبية. وتركز الدراسة على العاثيات الساتلية، وهي فيروس يصيب خلايا البكتيريا. ومن المثير للدهشة أن الفيروس التابع أظهر ارتباطًا ثابتًا برقبة العاثيات المساعدة.

العاثيات البكتيرية، والمعروفة أيضًا باسم العاثيات، هي كائنات حية وفيرة بشكل لا يصدق على الأرض، حيث يوجد الملايين منها في جرام واحد فقط من التربة. وكشفت الصور التي التقطها تاجيد دي كارفالو، المدير المساعد لكلية العلوم الطبيعية والرياضية بجامعة ميريلاند، أن 80% من العاثيات المساعدة كانت لديها فيروسات ساتلية ملتصقة بأعناقها. أظهر بعض المساعدين المتبقين محلاقًا خلفتها فيروسات الأقمار الصناعية، تشبه "علامات العض".

وبحسب الباحثين، تمتلك معظم الفيروسات الفضائية جينة معينة تسمح لها بالاندماج مع المادة الوراثية للخلية بعد دخولها. يمكّن هذا التكامل فيروس القمر الصناعي من التكاثر كلما دخلت خلية مساعدة بعد ذلك. عندما تنقسم الخلية المضيفة، فإنها تقوم بنسخ الحمض النووي الخاص بها والحمض النووي للقمر الصناعي.

ويفترض العلماء أن الفيروس الصغير، المعروف باسم MiniFlayer، فقد القدرة على التكاثر الذاتي داخل الخلايا كجزء من عمليته التطورية. بدلاً من ذلك، طورت حلاً طفيلياً ذكياً. يلتصق MiniFlayer بفيروس آخر، يُسمى MindFlayer، عن طريق الالتصاق برقبته. عندما يدخلون الخلايا معًا، يستخدم MiniFlayer الآلية الجينية لرفيقه للتكاثر.

وقد أثار سلوك الفيروس غير المتوقع هذا اهتمام الباحثين، مما دفعهم إلى إجراء مزيد من التحقيق في عملية التعلق وتقييم مدى انتشار هذه الظاهرة. وسلط إيفان إريل، أستاذ العلوم البيولوجية والمؤلف الرئيسي للبحث، الضوء على أهمية هذا الاكتشاف، قائلاً: "لم يتوقع أحد أنهم سيفعلون شيئًا كهذا".

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو فيروس الأقمار الصناعية؟

ج: الفيروس التابع هو نوع من الفيروسات يعتمد على كائن حي مضيف وفيروس "مساعد" للتكاثر داخل الخلايا.

س: ما هي العاثيات؟

ج: عاثيات البكتيريا، والمعروفة أيضًا باسم العاثيات، هي كائنات حية وفيرة تصيب الخلايا البكتيرية وتتكاثر داخلها.

س: ما هو دور فيروس الأقمار الصناعية في هذه الظاهرة؟

ج: يلتصق الفيروس التابع بفيروس مساعد ويستخدم آليته الجينية للتكاثر.

س: ما مدى شيوع هذه الظاهرة؟

ج: هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مدى انتشار هذه الظاهرة وحدوثها في أنظمة الفيروسات الأخرى.

س: كيف اكتشف الباحثون هذه الظاهرة؟

ج: اكتشاف فيروس الأقمار الصناعية كان بالصدفة. أثناء عزل العاثيات من العينات البيئية، تلقى فريق البحث عينة ملوثة تحتوي على MiniFlayer، مما أدى إلى اكتشافهم الرائع.