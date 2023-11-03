تقلبات الفراغ في التجويف البصري تغير الترتيب المغناطيسي للمواد

توصل باحثون من معهد ماكس بلانك لبنية وديناميكيات المادة (MPSD)، وجامعة ستانفورد، وجامعة بنسلفانيا إلى اكتشاف رائد في مجال فيزياء المواد. لقد أثبتوا أنه يمكن التحكم في الحالة المغناطيسية لمادة رقيقة تسمى α-RuCl3 عن طريق وضعها في تجويف بصري. ما يجعل هذه النتيجة مثيرة بشكل خاص هو أن الترتيب المغناطيسي يمكن تغييره فقط من خلال تقلبات الفراغ داخل التجويف، دون الحاجة إلى تحفيز ليزر مكثف.

تقليديًا، كان تعديل خصائص المواد المغناطيسية يتطلب استخدام أشعة ليزر عالية الكثافة، الأمر الذي يمثل تحديات عملية، بما في ذلك مسألة ارتفاع درجة حرارة المادة. وهدف فريق البحث إلى إيجاد طرق بديلة للتحكم في المواد باستخدام الضوء، دون الحاجة إلى أشعة الليزر المكثفة. يتضمن أسلوبهم استخدام تجويف بصري لتغيير الخواص المغناطيسية لـ α-RuCl3.

واكتشف الباحثون أنه حتى في التجويف المظلم على ما يبدو، لا تزال المادة تستجيب للتغيرات في البيئة الكهرومغناطيسية. ينشأ هذا التأثير الميكانيكي الكمي لأنه، ضمن نظرية الكم، فإن حالة الفراغ ليست فارغة أبدًا. تؤدي تقلبات مجال الضوء في التجويف إلى ظهور واختفاء جزيئات الضوء، مما يؤثر بالتالي على خصائص المادة.

يوضح المؤلف الرئيسي إميل فينياس بوستروم: "إن التجويف البصري يحصر المجال الكهرومغناطيسي في حجم صغير جدًا، وبالتالي يعزز الاقتران الفعال بين الضوء والمادة". تظهر نتائج الفريق أنه من خلال هندسة تقلبات الفراغ في المجال الكهربائي للتجويف بعناية، يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في الخواص المغناطيسية للمادة. يتجاوز هذا النهج الحاجة إلى القيادة المستمرة بالليزر ويفتح إمكانيات جديدة للتحكم في المغناطيسية في المواد الحقيقية.

هذه الدراسة هي الأولى التي تعرض القدرة على التحكم في المغناطيسية في مادة حقيقية باستخدام التجويف البصري وحده. وقد استكشفت الأبحاث السابقة التحكم في تجويف المواد الأخرى، مثل المواد الكهروضوئية والمواد فائقة التوصيل. ويتوقع الباحثون أنه من خلال تصميم تجاويف محددة، يمكنهم الكشف عن مراحل جديدة من المادة واكتساب فهم أعمق للعلاقة المعقدة بين الضوء والمادة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو α-RuCl3؟

α-RuCl3 عبارة عن مادة رقيقة ذريًا تظهر حالة متعرجة مضادة للمغناطيسية.

ما هو التجويف البصري؟

التجويف البصري هو منطقة محصورة حيث يتم احتجاز الضوء وينعكس ذهابًا وإيابًا بين سطحين عاكسين.

ما هي تقلبات الفراغ؟

تشير تقلبات الفراغ إلى الخلق المستمر وتدمير الجسيمات في حالة الفراغ بسبب عدم اليقين المتأصل في نظرية الكم.

كيف تؤثر تقلبات الفراغ في التجويف البصري على المادة؟

تغير تقلبات الفراغ البيئة الكهرومغناطيسية داخل التجويف، مما يسبب تغيرات في الحالة المغناطيسية للمادة.

ما أهمية التحكم في المغناطيسية في المواد؟

يمكن أن يؤدي التحكم في المغناطيسية في المواد إلى تقدم في مجالات مثل تخزين المعلومات، وتحويل الطاقة، والحوسبة الكمومية.

المصدر: معهد ماكس بلانك لبنية وديناميكية المادة.