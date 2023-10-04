V0610 برج العذراء: نظام ثنائي للاتصال منخفض الكتلة

قدمت دراسة حديثة أجراها علماء فلك من مشروع الأنظمة الثنائية للجنوب والشمال (BSN) رؤى جديدة حول V0610 العذراء، وهو نجم ثنائي بعيد. تكشف الورقة البحثية المنشورة على خادم ما قبل الطباعة arXiv أن V0610 Virgo هو نظام ثنائي للاتصال منخفض الكتلة.

ثنائيات الاتصال، والمعروفة أيضًا باسم ثنائيات نوع W Ursae Majoris (نوع W UMa)، هي أنظمة نجمية ثنائية تتكون من نجمين قزمين متصلين ببعضهما البعض. لديهم فترة مدارية قصيرة ويظهرون تغيرات ضوئية مستمرة. تتمتع هذه الأنظمة بالقدرة على توفير معلومات قيمة حول تطور النجوم.

V0610 برج العذراء، الذي يقع على بعد حوالي 1,560 سنة ضوئية من الأرض، هو ثنائي كسوف بقدر ظاهري قدره 13.3 ماج. النظام لديه فترة مدارية تبلغ حوالي ثماني ساعات.

باستخدام الملاحظات الضوئية، قام فريق من علماء الفلك بقيادة Ailar Alizadehsabegh من BSN بتحليل V0610 Virgo. وكشفت البيانات أن النظام الثنائي يتكون من نجمين لهما نفس الحجم والكتلة. النجم الأكثر سخونة، المصنف على أنه من النوع الطيفي G3، يبلغ نصف قطره حوالي 0.735 نصف قطر شمسي وكتلته 0.4 كتلة شمسية. النجم الأكثر برودة، المصنف على أنه من النوع الطيفي G8، يبلغ نصف قطره حوالي 0.741 نصف قطر شمسي وكتلته 0.399 كتلة شمسية.

صنفت الدراسة V0610 Virgo كنظام ثنائي اتصال منخفض الكتلة بنسبة كتلة تبلغ 0.998. يحتوي النظام على عامل تعبئة يبلغ 0.085 وميل قدره 70.65 درجة. وجد أن لمعان النجم الأكثر سخونة وبرودة هو 0.55 و 0.43 لمعان شمسي على التوالي.

لاحظت الدراسة أيضًا أن اتجاه تباين الفترة المدارية في V0610 Virgo آخذ في الانخفاض، وهو أمر نموذجي للأنظمة الثنائية ذات الاتصال المنخفض الكتلة. غالبًا ما تشكل هذه الثنائيات قرصًا يمكن أن يكون موقعًا لتكوين الكواكب، مع عمر أقصر من عمر النجوم المضيفة. تم اقتراح المزيد من الملاحظات لـ V0610 Virgo لتحديد ما إذا كان هذا النظام يمكن أن يكون مكانًا محتملًا لولادة الكواكب خارج المجموعة الشمسية.

مصادر:

– إيلار عليزادهسابغ وآخرون، أول دراسة منحنى الضوء لثنائي الاتصال منخفض الكتلة V0610 Vir، arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.14369

– المجلة: أرخايف

المقال الأصلي: V0610 Virgo هو ثنائي اتصال منخفض الكتلة، وجدت الملاحظات (2023، 4 أكتوبر) تم استرجاعه في 4 أكتوبر 2023 من [مقال مصدر]