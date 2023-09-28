يقوم الباحثون بتطوير رنانات ضوئية تعتمد على الرقائق للدوائر المتكاملة الضوئية المتقدمة للأشعة فوق البنفسجية

حقق الباحثون تقدمًا كبيرًا في تطوير الرنانات الضوئية القائمة على الرقائق مع الحد الأدنى من فقدان الضوء فوق البنفسجي. تستخدم هذه الرنانات أغشية رقيقة من الألومينا ولديها القدرة على استخدام تطبيقات مختلفة بما في ذلك الاستشعار الطيفي، والاتصالات تحت الماء، والحوسبة الكمومية.

تعد الدوائر المتكاملة الضوئية للأشعة فوق البنفسجية (PICs) مجالًا ناشئًا لم يتم استكشافه على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية ضرورية لبعض التحولات الذرية في الحوسبة الكمومية ولإثارة بعض جزيئات الفلورسنت في الاستشعار الكيميائي الحيوي. وقد أحرز فريق جامعة ييل تقدمًا في هذا المجال من خلال إظهار جدوى بناء دوائر ضوئية تعمل بأطوال موجية للأشعة فوق البنفسجية.

حقق الباحثون خسارة منخفضة غير مسبوقة في الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية من خلال الجمع بين المادة المناسبة (أغشية الألومينا الرقيقة) مع التصميم الأمثل وتقنيات التصنيع. تم إنشاء الرنانات الدقيقة باستخدام عملية ترسيب الطبقة الذرية (ALD) القابلة للتطوير بدرجة كبيرة، والتي تضمن إنتاج أغشية رقيقة من الألومينا عالية الجودة. فجوة نطاق الألومينا الكبيرة تجعلها شفافة للأشعة فوق البنفسجية، مما يسمح بحد أدنى من الامتصاص.

تم تصميم الرنانات الدقيقة باستخدام بنية دليل موجي ضلعي يحقق احتجاز الضوء اللازم مع تقليل فقدان التشتت. بالإضافة إلى ذلك، نجح الباحثون في إنشاء رنانات حلقية بنصف قطر 400 ميكرون، مما حقق عوامل جودة عالية قياسية (Q) تشير إلى الحد الأدنى من فقدان الضوء.

لقد وصلت صور الأشعة فوق البنفسجية الآن إلى نقطة حرجة حيث لم يعد فقدان الضوء للأدلة الموجية أسوأ بكثير من نظيراتها المرئية. وهذا يفتح فرصًا لتطبيق هياكل الموافقة المسبقة عن علم الحالية التي تم تطويرها للأطوال الموجية المرئية وموجات الاتصالات على الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية أيضًا.

ويركز الباحثون على مزيد من التقدم، بما في ذلك تطوير رنانات حلقية تعتمد على الألومينا والتي يمكن ضبطها للعمل مع أطوال موجية مختلفة، مما يسمح بالتحكم الدقيق في الطول الموجي وإنشاء المغيرات. كما أنهم يهدفون إلى تطوير نظام كامل للأشعة فوق البنفسجية قائم على الموافقة المسبقة عن علم من خلال دمج مصدر ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

يمهد هذا البحث الرائد الطريق للأجهزة المصغرة المعتمدة على الرقائق في مجالات مختلفة، بما في ذلك التحليل الطيفي والاتصالات ومعالجة المعلومات الكمومية.

المصدر

- "المرنانات الضوئية الدقيقة للألومينا فائقة الجودة في الأشعة فوق البنفسجية والنطاقات الزرقاء" بقلم تشينغ شينغ هي، ويوبو وانغ، وكارلو فالدفريد، وجوانكانلان يانغ، وجون-في تشنغ، وشو هو، وهونغ إكس تانغ، أوبتيكس إكسبريس.