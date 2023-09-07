تحدى جيد ج. هانكوك شكوك مستشار جامعي كان يعتقد أن المهندسين الكهربائيين يولدون، ولا يُصنعون. وبإلهام من هذا التحدي، أصبح هانكوك أكثر العاملين جدية خلال دراسته الجامعية. وقد لفت تفانيه انتباه أستاذ الهندسة دوران بيكر، الذي ساعده في الحصول على زمالة ناسا للحصول على درجة الماجستير. يشغل هانكوك اليوم منصب رئيس مختبر ديناميكيات الفضاء (SDL)، وهو مختبر هندسي وأبحاث في جامعة ولاية يوتا.

قامت شركة SDL، بالشراكة مع جامعة أريزونا، بتطوير مجموعات الكاشف والمكونات الكهربائية لمركبة الفضاء OSIRIS-REx التابعة لناسا. شرعت هذه المركبة الفضائية، المجهزة بثلاث كاميرات تُعرف مجتمعة باسم OCAMS، في مهمة لاستكشاف الكويكب بينو. خدمت الكاميرات، وهي PolyCam وMapCam وSamCam، أغراضًا محددة مثل التركيز على سطح Bennu ورسم خرائطه بالألوان. أجرى هانكوك وفريقه في SDL اختبارات مكثفة للتأكد من فعالية الكاميرات في الفضاء.

تقترب مهمة OSIRIS-REx من نهايتها حيث تخطط لإعادة عينات من Bennu إلى الأرض في وقت لاحق من هذا الشهر. ستطلق المركبة الفضائية عينة من كبسولة العودة فوق ساحل كاليفورنيا، والتي سوف تستردها شركة لوكهيد مارتن. ومن المتوقع أن تحتوي هذه الكبسولة على أدلة قيمة حول أصول كوننا. ومع ذلك، فإن OSIRIS-REx لم ينته من استكشافه بعد. وستبدأ قريبًا في مهمة جديدة، تسمى OSIRIS-APEX، لدراسة الكويكب أبوفيس، الذي سيكون له لقاء وثيق مع الأرض في عام 2029.

تتمتع شركة SDL، التي أسسها دوران بيكر رسميًا في عام 1982، بتاريخ طويل من المساهمة في استكشاف الفضاء. باعتبارها مركز أبحاث تابعًا للجامعة لوزارة الدفاع، شاركت SDL في العديد من البرامج الفضائية وأنظمة الاستشعار. كما عملت أيضًا على الصور العسكرية وأنظمة الاستخبارات وأنظمة الطائرات بدون طيار. إن التزام المختبر بالوفاء بالوعود التي قطعها لشركاء المهمة، بما في ذلك وكالة ناسا ووزارة الدفاع، يسلط الضوء على تفانيه في الاكتشافات العلمية والأمن القومي.

بينما يقود Jed J. Hancock SDL في مساعيه المستمرة، يستعد المختبر لإطلاق تلسكوب جديد في مركز كينيدي للفضاء. يعد هذا التلسكوب بتعزيز فهمنا للكون وتعزيز دور SDL في الإنجازات العلمية الأكثر جرأة.

التعاريف:

– مختبر ديناميكيات الفضاء (SDL): مختبر هندسي وأبحاث في جامعة ولاية يوتا.

- OSIRIS-REx: أصول تحديد موارد التفسير الطيفي الأمن-Regolith Explorer، وهي مركبة فضائية تابعة لناسا قامت باستكشاف الكويكب بينو.

– OCAMS: OSIRIS-REx Camera Suite، يتكون من ثلاث كاميرات: PolyCam، MapCam، وSamCam.

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