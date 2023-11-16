تستعد قوة الفضاء الأمريكية للمهمة السابعة للطائرة الفضائية السرية

أعلنت قوة الفضاء الأمريكية (USSF) عن مهمتها القادمة المرتقبة لمركبة الاختبار المدارية Boeing X-37B (OTV). من المقرر إطلاق هذه المهمة السابعة في 7 ديسمبر من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، وستمثل تغييرًا كبيرًا لـ X-37B حيث سيتم نقلها إلى المدار بواسطة SpaceX’s Falcon Heavy، وهو أكبر صاروخ تجاري في العالم.

تتمتع الطائرة X-37B، التي تم إطلاقها سابقًا على متن صاروخ Atlas V التابع لشركة United Launch Alliance (ULA)، بسجل حافل، حيث أكملت ست مهمات وقضت ما مجموعه 3,774 يومًا في الفضاء، وتغطي مسافة مذهلة تبلغ 2.1 مليار كيلومتر. وتهدف المهمة القادمة، المشار إليها باسم X-37B Mission 7 أو OTV-7، إلى مواصلة تطوير تكنولوجيا الفضاء وتعزيز العمليات الآمنة لجميع مستخدمي الفضاء.

التجارب المخطط لها لـ OTV-7 طموحة ومتنوعة. أحد الأهداف الرئيسية هو اختبار إمكانية إعادة استخدام المركبة في الأنظمة المدارية الجديدة، واستكشاف مناطق مجهولة في الفضاء. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل المهمة اختبار أجهزة الاستشعار الفضائية المستقبلية، والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في التقدم في مراقبة الفضاء والوعي الظرفي. وستقوم الطائرة X-37B أيضًا بإجراء تجربة مثيرة للاهتمام تركز على دراسة تأثيرات الإشعاع على بذور النباتات. ولهذا البحث آثار مهمة على البعثات الفضائية المستقبلية طويلة الأمد وإمكانية إنشاء زراعة مستدامة في الفضاء.

يمثل نقل إدارة البرنامج من القوات الجوية الأمريكية إلى القوة الفضائية المنشأة حديثًا علامة بارزة في تاريخ X-37B. ستحمل المركبة الفضائية الآن شعار USSF، مما يعكس هذا التحول ويسلط الضوء على تفاني القوة الفضائية في تطوير استكشاف الفضاء وعملياته.

إن رحلة X-37B إلى المدار، Falcon Heavy، هي أعجوبة تكنولوجية في حد ذاتها. مع 27 محرك ميرلين المذهل، يولد الصاروخ أكثر من 5,000,000 رطل من الدفع، مما يمكنه من حمل حمولات ثقيلة إلى الفضاء بسهولة.

وفي حين لم تكشف USSF عن المدة المتوقعة لـ OTV-7، فإن المهمة السابقة استمرت 908 يومًا بشكل ملحوظ وتضمنت تجارب محورية، مثل تجربة الطاقة الشمسية للبحرية الأمريكية ونشر قمر صناعي لأكاديمية القوات الجوية الأمريكية.

بينما تستعد قوة الفضاء الأمريكية لمهمة X-37B أخرى، يتوقع العالم بفارغ الصبر الاكتشافات والتطورات الرائدة التي ستساهم بها هذه المركبة الفضائية السرية في مجال استكشاف الفضاء المتطور باستمرار.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي مركبة الاختبار المدارية X-37B؟

مركبة الاختبار المدارية X-37B، التي طورتها شركة Boeing، هي مركبة فضائية سرية تديرها قوة الفضاء الأمريكية. وهو مصمم للمهام الفضائية طويلة الأمد ويجري تجارب في المدار.

2. كم عدد المهام التي أكملتها الطائرة X-37B؟

أكملت X-37B ست مهمات حتى الآن، حيث غطت مسافة إجمالية قدرها 2.1 مليار كيلومتر وقضت أكثر من 3,774 يومًا في الفضاء.

3. ما هي التجارب التي سيتم إجراؤها خلال مؤتمر OTV-7؟

وسيتضمن OTV-7 تجارب لاختبار إمكانية إعادة استخدام المركبة الفضائية في الأنظمة المدارية الجديدة، واستكشاف أجهزة استشعار المجال الفضائي المستقبلية، ودراسة آثار الإشعاع على بذور النباتات.

4. ما أهمية نقل إدارة البرنامج إلى القوة الفضائية؟

يمثل نقل إدارة البرنامج من القوات الجوية الأمريكية إلى القوة الفضائية علامة بارزة في تاريخ X-37B ويسلط الضوء على التزام القوة الفضائية بتعزيز استكشاف الفضاء وعملياته.

5. كيف سيتم إطلاق X-37B إلى مدار OTV-7؟

بالنسبة لـ OTV-7، سيتم نقل X-37B إلى المدار بواسطة SpaceX’s Falcon Heavy، وهو أكبر صاروخ تجاري في العالم، ويضم 27 محرك Merlin وأكثر من 5,000,000 رطل من الدفع.