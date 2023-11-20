إطلاق العنان لإمكانات الأجسام المضادة الفردية في الدوائر الحيوية

وفي مجال البيولوجيا التركيبية، يبحث الباحثون باستمرار عن طرق مبتكرة لتصميم دوائر بيولوجية يمكنها التحكم في الوظائف الخلوية. لقد قطع البروفيسور هيروهيدي سايتو وفريقه في جامعة كيوتو خطوات كبيرة في هذا المجال من خلال تسخير قوة الأجسام المضادة الفردية لبناء دوائر حيوية تتمتع بمرونة وإمكانات غير مسبوقة.

تم تجهيز الخلايا بآليات تنظيمية معقدة تسمح لها باستشعار التغيرات في بيئتها والاستجابة وفقًا لذلك. تتضمن هذه الآليات عمليات مثل النسخ (تحويل DNA إلى RNA) والترجمة (تحويل RNA إلى بروتين)، بالإضافة إلى تعديلات ما بعد الترجمة. في الطبيعة، تستخدم الخلايا هذه الآليات لتعديل وظائفها بناءً على توفر العناصر الغذائية، والتغيرات الأيضية، والاستجابات المناعية للكائنات الحية الغازية.

مستوحى من الطبيعة، استخدم الفريق بقيادة البروفيسور سايتو الأجسام المضادة، وهي بروتينات متعددة الاستخدامات يمكنها الارتباط بمجموعة واسعة من الأهداف، لاكتشاف جزيئات معينة داخل الخلايا. تمتلك الأجسام المضادة منطقة متغيرة مكونة من سلسلة ثقيلة وخفيفة، والتي تتفاعل مع الجزيئات المستهدفة عندما تكون موجودة داخل الخلايا. ومن خلال ربط هذه المناطق المتغيرة ببوليميراز T7 RNA المنقسم (RNAP)، تمكن الباحثون من تحفيز التعبير الجيني والتحكم في الوظائف الخلوية استجابة لوجود جزيئات محددة.

أظهر الفريق تنوع نظامهم، المعروف باسم RNAP المعتمد على الهدف (TdRNAP)، من خلال الكشف عن الجزيئات المستهدفة المختلفة، بما في ذلك المستضدات والببتيدات وتسلسلات الحمض النووي الريبي (RNA) والجزيئات الصغيرة. ومن خلال تخصيص تسلسلات المنطقة المتغيرة، تمكنوا من التبديل بين الجزيئات المستهدفة المختلفة للكشف عنها. علاوة على ذلك، من خلال الجمع بين متغيرات RNAP المختلفة، نجحوا في إنشاء دوائر بيولوجية متعددة الطبقات لتضخيم الإشارة ونقل الإشارة المتعامدة.

وبعيدًا عن الكشف عن الجزيء المستهدف، عرض الباحثون إمكانات نظام TdRNAP لتحرير الجينوم الخاص بالخلية. لقد استخدموا النظام للحث على التعبير عن دليل الحمض النووي الريبي (gRNA)، والذي أدى بعد ذلك إلى حذف جين منقول في خط خلية تجريبي بواسطة كريسبر/كاس9.

يفتح تطوير نظام TdRNAP إمكانيات مثيرة في مجالات الهندسة الحيوية والطب التجديدي. فهو يوفر للباحثين أداة قوية لبناء دوائر حيوية يمكنها اكتشاف مجموعة متنوعة من الجزيئات داخل الخلايا والتحكم بدقة في وظائف الخلية. ويبشر هذا التقدم بتعزيز فعالية وسلامة العلاجات الجينية والخلاياية المستقبلية.

المصدر phys.org

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي الأجسام المضادة؟

A: الأجسام المضادة هي بروتينات ينتجها الجهاز المناعي ويمكنها الارتباط بأهداف محددة، مثل DNA وRNA والبروتينات والجزيئات الصغيرة، ذات درجة تقارب عالية.

س: ما هو نظام TdRNAP؟

A: نظام بوليميريز الحمض النووي الريبي المعتمد على الهدف (TdRNAP) هو نظام دائرة حيوية يستخدم الأجسام المضادة للكشف عن جزيئات معينة داخل الخلايا وتحفيز التعبير الجيني والوظائف الخلوية استجابةً لذلك.

س: ما مدى تنوع نظام TdRNAP؟

A: لقد ثبت أن نظام TdRNAP قادر على اكتشاف مجموعة متنوعة من الجزيئات المستهدفة، بما في ذلك المستضدات والببتيدات وتسلسلات الحمض النووي الريبي (RNA) والجزيئات الصغيرة. ومن خلال التبديل بين تسلسلات المناطق المتغيرة المختلفة، يمكن للباحثين تخصيص النظام ليناسب الجزيئات المستهدفة المختلفة.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لنظام TdRNAP؟

A: يحتوي نظام TdRNAP على تطبيقات محتملة في الهندسة الحيوية والطب التجديدي. ويمكن استخدامه لبناء دوائر حيوية للكشف عن الجزيئات داخل الخلايا والتحكم في وظائف الخلايا، مما يعزز فعالية وسلامة علاجات الجينات والخلايا.