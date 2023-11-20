التلسكوبات المعتمدة على البالونات: ضمان سلامة البيانات باستخدام كبسولات الاسترداد

اكتشف علماء الفيزياء الفلكية ومهندسو الفضاء حلاً مبتكرًا للحفاظ على سلامة البيانات في مشاريع التلسكوب المعتمد على البالون: كبسولات استعادة البيانات. تعمل هذه الكبسولات كنظام احتياطي في حالة فقدان الرحلة أو فشل الاتصال أثناء المهام. تم اختبار الكبسولات بنجاح كجزء من مشروع بحثي أرسل تلسكوب SuperBIT إلى طبقة الستراتوسفير للأرض باستخدام بالون مملوء بالهيليوم عالي الضغط.

إن إرسال التلسكوبات إلى حافة الفضاء باستخدام البالونات يمثل بديلاً فعالاً من حيث التكلفة لعمليات إطلاق الصواريخ التقليدية. يمكن أن تبقى البالونات في الهواء لفترات طويلة، مما يسمح للتلسكوبات بجمع كميات هائلة من البيانات. شرع التلسكوب superBIT في مهمة لالتقاط صور فلكية من أكثر من 99.5% من الغلاف الجوي للأرض.

ولضمان سلامة البيانات التي تم جمعها، قام فريق البحث بنشر أربع كبسولات لنظام استعادة البيانات (DRS) بجانب التلسكوب. في حالة فقدان البالون أو التلسكوب، ستهبط هذه الكبسولات المجهزة بالمظلات ببطء إلى الأرض، مما يتيح للأطقم الأرضية استرجاع البيانات الاحتياطية.

بدأت المهمة في 16 أبريل، حيث صعد المنطاد إلى ارتفاع 40 كيلومترًا. على مدار الأربعين يومًا التالية، ركز التلسكوب على التقاط صور لمجموعات المجرات لدراسة عدسة الجاذبية والتحقيق في المادة المظلمة. اعتمد نقل البيانات على شبكات ستارلينك و TDRSS التابعة لناسا، لكن ظهرت مشكلات الاتصال في الأول من مايو وبعد ثلاثة أسابيع على التوالي.

لاستعادة التلسكوب، تم اتخاذ قرار باستخدام المظلة. قبل الهبوط، تم إطلاق اثنتين من كبسولات DRS، ولكل منها أنظمة التتبع والاتصالات الخاصة بها. ومع ذلك، لم يتم تشغيل سوى ثلاث كبسولات من أصل أربع. ومع تجمد بطاريات الكبسولة أثناء الهبوط، انقطع الاتصال مؤقتًا. وبمجرد ذوبان البطاريات بعد الهبوط، تمت استعادة الاتصال، مما سمح للباحثين باستعادة الكبسولات العاملة واسترجاع البيانات المخزنة الثمينة.

إن الاسترداد الناجح للبيانات باستخدام كبسولات DRS يؤكد فعاليتها في الحفاظ على البيانات التلسكوبية التي تم جمعها خلال المهام الطموحة القائمة على البالونات. يمهد هذا الإنجاز الطريق لمشاريع مستقبلية يمكنها الاستفادة من كبسولات الاسترداد هذه لحماية الملاحظات العلمية المهمة.

أسئلة وأجوبة

ما هي كبسولات التعافي في التلسكوبات المعتمدة على البالونات؟

كبسولات الاسترداد هي أنظمة نسخ احتياطي تستخدم في مشاريع التلسكوب المعتمدة على البالونات لضمان سلامة البيانات. وتحتوي هذه الكبسولات على مظلات تسمح لها بالنزول بأمان إلى الأرض في حالة فقدان البالون أو التلسكوب، مع الحفاظ على البيانات المجمعة.

لماذا تستخدم البالونات للتلسكوبات في الفضاء؟

توفر البالونات وسيلة فعالة من حيث التكلفة لإرسال التلسكوبات إلى حافة الفضاء. ويمكنها البقاء عاليًا لفترات طويلة، مما يسمح للتلسكوبات بجمع كميات كبيرة من البيانات دون الحاجة إلى إطلاق الصواريخ.

ما هو الغرض من مهمة التلسكوب superBIT؟

تهدف مهمة التلسكوب superBIT إلى التقاط صور فلكية من طبقة الستراتوسفير للأرض. ركز على تصوير عناقيد المجرات لدراسة عدسة الجاذبية، مما ساهم في دراسة المادة المظلمة.

كيف تم نقل البيانات خلال المهمة؟

تم نقل البيانات التي تم جمعها بواسطة تلسكوب superBIT باستخدام شبكات Starlink وشبكات TDRSS التابعة لناسا، والتي توفر روابط اتصال بين الأجهزة الفضائية والمحطات الأرضية.

(مصدر: الفضاء الجوي (2023))