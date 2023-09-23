تم تطوير طريقة جديدة سريعة ومرئية للكشف عن فيروس Monkey B

تم نشر مقال جديد في مجلة Zoonoses، يعلن عن تطوير طريقة سريعة ومرئية للكشف عن عدوى فيروس Monkey B (BV) في البشر وأنواع المكاك. وهذا أمر مهم لأن فيروس التهاب المهبل الجرثومي لديه معدل وفيات مرتفع يصل إلى حوالي 80٪، وينتقل إلى البشر من خلال العضات والخدوش والإصابات الأخرى التي تسببها قرود المكاك.

قام فريق البحث بتطوير اثنين من مقايسات تضخيم بوليميريز المؤتلف (RPA)، المسمى RPA-VF-UL27 وRPA-VF-US6، والتي تستهدف اثنين من الجينات المحفوظة المرتبطة بـ BV. تم دمج هذه الاختبارات مع شريط تصور التدفق الرأسي المغلق (VF)، مما أدى إلى إنشاء جهاز لمرة واحدة لتشخيص سهل وفعال.

بعد تحسين ظروف التفاعل، تمت مقارنة الحساسيات وخصوصيات المقايستين. أظهر RPA-VF-US6 أداءً ممتازًا في اكتشاف التحكم الإيجابي في البلازميد، مع حد كشف يبلغ 28 نسخة. من ناحية أخرى، كان لدى RPA-VF-UL27 تفاعل متبادل مع HSV-1، لكنه لا يزال بإمكانه اكتشاف حتى 3.4 نسخة من معايير البلازميد بدقة.

وكانت إحدى النتائج المهمة هي أن RPA-VF-US6 يتمتع بأداء ممتاز في درجة حرارة الغرفة، مع حد كشف يبلغ 2,800 نسخة بلازميد. يشير هذا إلى إمكانية استخدامه في اختبار نقطة الرعاية (POC)، مما يجعله مناسبًا للمختبرات الميدانية التي لا تحتوي على أدوات متطورة.

بشكل عام، يعرض تطوير هذين الاختبارين RPA طريقة بسيطة وسريعة ومحددة للتشخيص المرئي لفيروس Monkey B. يمكن إكمال التفاعل بالكامل عند درجة حرارة ثابتة خلال 30 دقيقة، مما يجعله أداة قيمة لحماية الأطباء البيطريين والباحثين في المختبرات وموظفي الدعم من خطر الإصابة بالعدوى المهبلية.

مصادر:

– تشن، X.، وآخرون. (2023) الكشف السريع والمرئي عن فيروس القرد B بناءً على تضخيم إنزيم البوليميراز المؤتلف. الأمراض الحيوانية المنشأ. doi.org/10.15212/ZOOONOSES-2023-0031.