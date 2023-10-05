يستخدم الباحثون الأستراليون طين الكاولينيت لتحسين اكتشاف المعادن

اكتشف باحثون في أستراليا أن الكاولينيت، وهو نوع من الطين الموجود بكثرة في جميع أنحاء البلاد، يمكن استخدامه لتعزيز اكتشاف المعادن. الكاولينيت هو الطين الأكثر شيوعًا الموجود في أستراليا ويتشكل من خلال تجوية الصخور بمرور الوقت. ووفقا للدكتور أدريان نوبل، الباحث المشارك في الدراسة، فإن الخصائص الفريدة للكاولينيت تجعله فعالا في التنقيب عن المعادن.

وركز فريق الباحثين على جزيئات الكاولينيت متناهية الصغر، والتي يقل حجمها عن XNUMX ميكرون. وعلى الرغم من صغر حجمها، إلا أن هذه الجسيمات لها مساحة سطحية كبيرة تسمح لها بامتصاص المعادن من البيئة المحيطة. من خلال هذه العملية، يمكن لجزيئات الطين احتجاز المعادن مثل الذهب والنيكل والبلاتين والاحتفاظ بها.

لتحسين اكتشاف المعادن في المناطق ذات الغطاء المنقول، طور الباحثون طريقة تسمى UltraFine+. توفر هذه التقنية نتائج أكثر موثوقية وحساسية مقارنة بطرق أخذ عينات التربة التقليدية. من خلال تراكب نتائج UltraFine+ على المنطقة التي تم مسحها، يمكن تحديد المناطق ذات تراكم المعادن العالي بشكل طبيعي. وهذا يقلل من مساحة البحث عن المعادن ويقلل من التأثير البيئي لحملات التنقيب.

يمكن أن يؤدي استخدام طين الكاولينيت في اكتشاف المعادن إلى ممارسات استكشاف أكثر دقة وصديقة للبيئة. من خلال تحليل جزيئات الكاولينيت متناهية الصغر في بيئة معملية، يمكن للباحثين تحديد المعادن ذات الأهمية واستهداف مناطق محددة لمزيد من التحقيق.

يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة للتنقيب عن المعادن في أستراليا ويقدم رؤى قيمة حول خصائص وتطبيقات طين الكاولينيت.

مصادر:

– دكتور أدريان نوبل تصريح إعلامي

– دراسة استخدام طين الكاولينيت في اكتشاف المعادن [المصدر]