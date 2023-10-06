طريقة جديدة لكشف الأدوية دون المستوى المطلوب في المناطق منخفضة الموارد

وفي دراسة حديثة، طور باحثون من جامعة لييج وجامعة ياوندي طريقة فعالة من حيث التكلفة باستخدام مقاييس الطيف الضوئي المحمولة باليد للأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) للكشف عن الأدوية دون المستوى المطلوب في المناطق منخفضة الموارد. وأظهرت الدراسة، التي نشرت في مجلة Applied Spectroscopy، النقل والتطبيق الناجح لنماذج المعايرة القوية، مما يوفر حلاً واعداً لمكافحة الأدوية ذات الجودة الرديئة في المناطق ذات الموارد المحدودة.

ويهدف العلماء إلى معالجة المشكلة المتزايدة المتمثلة في الأدوية غير الفعالة في المناطق منخفضة الموارد. لقد استخدموا التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) كتقنية محتملة لمكافحة هذه المشكلة. لقد قاموا بتطوير والتحقق من صحة ونقل طرق لقياس محتويات أقراص سيبروفلوكساسين وميترونيدازول باستخدام مقياس الطيف الضوئي NIR المحمول في وضع النقل، المعروف باسم NIR-M-T1، إلى جانب القياسات الكيميائية، وتحديدًا خوارزمية انحدار المربعات الصغرى الجزئية (PLSR). يوفر هذا النهج بديلاً فعالاً من حيث التكلفة وسريعًا للطرق المعملية التقليدية لتقييم جودة الدواء.

في البداية، تم التحقق من صحة نماذج PLSR الكمية في بلجيكا، التي تتميز بمناخ محيطي معتدل. تم بعد ذلك نقل النماذج إلى الكاميرون، وهي منطقة مناخية استوائية، حيث واجه الباحثون تحديات في التنبؤ بدقة بسلسلة التحقق الجديدة باستخدام النماذج الأولية. للتغلب على هذه العقبة، تم تصميم استراتيجيتين للتعزيز لجعل النماذج التنبؤية أكثر قوة في مواجهة العوامل البيئية.

أثناء التحليل الميداني لعينات أقراص سيبروفلوكساسين وميترونيدازول التي تم جمعها من ثلاث مدن مختلفة في الكاميرون، تم اختبار النماذج الناتجة. نتائج المحتوى التي تم الحصول عليها باستخدام كل من استراتيجيات التعزيز كانت متسقة بشكل وثيق ولم تكن مختلفة إحصائيا. ومع ذلك، كانت الاستراتيجية الأولى أسهل في التنفيذ، في حين تفوقت الاستراتيجية الثانية من حيث التدابير التشخيصية النموذجية وملفات تعريف الدقة.

وقد تبين أن عينتين من الأقراص المجمعة غير متطابقتين من حيث محتواهما، وتم تأكيد هذه النتائج لاحقاً باستخدام تحليل كروماتوغرافي سائل عالي الأداء (HPLC)، والذي يعتبر الطريقة المرجعية لتحليل المحتوى الصيدلاني.

يوضح هذا البحث إمكانات مقاييس الطيف الضوئي NIR المحمولة منخفضة التكلفة ونماذج المعايرة القوية في تحسين كفاءة ودقة تقييم جودة الدواء، مما يؤدي في النهاية إلى حماية الصحة العامة. ويعتقد الباحثون أن هذا النهج المبتكر يمكن أن يكون بمثابة مخطط لمبادرات مماثلة في مجالات أخرى منخفضة الموارد، مما يساهم في المعركة المستمرة لضمان سلامة وفعالية الأدوية في جميع أنحاء العالم.

مرجع:

تشونجا، CAW؛ ماريني، د.؛ نغا، إن. هامولي، جهاز كمبيوتر. مبالا، RN؛ هوبرت، P.؛ زيمونز، إي. ساكر، بي.-ي. التنفيذ الميداني للطرق الكمية القريبة من الأشعة تحت الحمراء لتحليل الأدوية في البيئات الاستوائية. تطبيق. سبيكتروسك. 2023، في أسرع وقت ممكن. دوى: 10.1177/00037028231201653