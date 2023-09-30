يستكشف الذكاء الاصطناعي التوليدي مشكلة P vs NP: رؤى من GPT-4

استخدم فريق من الباحثين نموذج اللغة الكبيرة GPT-4 الخاص بـ OpenAI للتعمق في مشكلة P vs NP طويلة الأمد في علوم الكمبيوتر. تهدف مشكلة P vs NP، والتي تمت دراستها منذ ما يقرب من خمسة عقود، إلى استكشاف إمكانية حل المشكلات الصعبة حسابيًا بكفاءة. هذه المشكلة لها آثار كبيرة على مجالات مثل التشفير والحوسبة الكمومية. استخدم الباحثون، بقيادة تشينغ شيو دونغ، الطريقة السقراطية لبرمجة GPT-4 وزودوها بحجج من ورقة بحثية سابقة، مما أدى إلى استجابات ذات معنى.

والجدير بالذكر أن GPT-4 يجادل بأن P لا يساوي NP، مما يقدم منظورًا جديدًا لهذه المشكلة القديمة. ويؤكد الباحثون أن هذه الدراسة توضح أن نماذج اللغات الكبيرة مثل GPT-4 يمكنها أن تفعل أكثر من مجرد إنشاء نص؛ يمكنهم أيضًا تقديم رؤى قد تؤدي إلى اختراقات علمية.

لفهم أهمية هذا البحث، من الضروري فهم مشكلة P vs NP. إنه يدور حول مدى تعقيد حل المشكلات والتحقق. يمكن حل المشكلات المصنفة على أنها "P" بشكل عملي والتحقق منها بسهولة. وعلى العكس من ذلك، يمكن التحقق بسهولة من المشكلات التي تقع في نطاق "NP" ولكنها تفتقر إلى الأساليب الفعالة لحلها. تتساءل مشكلة P vs NP عما إذا كان من الممكن حل مشاكل NP بكفاءة مثل مشاكل P، مما يتحدى فهمنا الحالي للحدود الحسابية.

باستخدام الطريقة السقراطية مع GPT-4، يتعمق دونغ وفريقه في رياضيات مشكلة P مقابل NP. لقد قاموا بتوجيه GPT-4 لإثبات أن P لا يساوي NP من خلال افتراض العكس وإيجاد التناقضات. هذا النهج، الذي يُشار إليه باسم البرهان بالتناقض، يسمح لهم بإعادة بناء ورقة رياضية رسمية، مما يؤدي إلى GPT-4 من خلال عملية الاستدلال. ومع ذلك، من الضروري إجراء مزيد من التحقق للتأكد من حسمية النتائج التي توصلوا إليها.

يوضح هذا البحث تطبيقًا جديدًا للذكاء الاصطناعي التوليدي، ويسلط الضوء على كيفية مساهمة النماذج اللغوية الكبيرة مثل GPT-4 في الاستكشاف العلمي. ومن خلال تسخير قدرة الذكاء الاصطناعي على التفكير ومعالجة كميات هائلة من المعلومات، يمكن للباحثين الخوض في المشاكل المعقدة واكتساب رؤى جديدة. مع استمرار تطور مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنه يحمل وعدًا بمعالجة مشاكل علوم الكمبيوتر الأخرى التي لم يتم حلها.

المصادر: تيرنان راي وClipDropStability.ai