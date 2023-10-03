طريقة جديدة تستخدم بكتيريا الإشريكية القولونية للكشف عن الألغام الأرضية في إسرائيل

طور علماء في الجامعة العبرية في القدس وشركة Enzymit الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية طريقة رائعة للكشف عن الألغام الأرضية المدفونة في إسرائيل باستخدام بكتيريا E.coli. ويهدف هذا الحل المبتكر إلى معالجة مشكلة طرق الكشف عن الألغام الأرضية الخطيرة وغير الفعالة المستخدمة حالياً. لقد تم تحصين آلاف الحقول في إسرائيل بالألغام الأرضية منذ حرب الأيام الستة عام 1967، مما يجعل من الضروري إيجاد طريقة أكثر أمانًا وفعالية لتحديد موقع هذه المتفجرات القاتلة وإزالتها.

تم تصميم بكتيريا E.coli لتستشعر كميات ضئيلة من مادة ثنائي النيتروتولوين (DNT)، وهي مادة كيميائية تتسرب من الألغام الأرضية المدفونة. ويتم رش البكتيريا المعدلة فوق حقل ألغام مشتبه به، وتقوم طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا متخصصة بالتقاط صور تكشف موقع هذه الألغام من خلال الألوان المضيئة. تم تصميم سلالة الإشريكية القولونية المستخدمة في هذه العملية بحيث تموت بعد وقت قصير من انتشارها، مما يضمن أنها لا تشكل أي خطر على البشر أو البيئة.

ويعمل فريق الجامعة العبرية على طريقة الكشف عن الألغام هذه منذ أكثر من عقد من الزمن. وقد استلهموا هذه الفكرة من القدرة الطبيعية للإشريكية القولونية على اكتشاف العناصر الغذائية، وإنشاء حل يجعل البكتيريا أكثر حساسية لـ DNT مع تجنب النتائج الإيجابية الكاذبة. تلعب شركة Enzymit، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، دورًا حاسمًا في تسريع تطوير هذا الحل الرائد من خلال إنشاء بروتينات تعزز قدرة البكتيريا على اكتشاف الألغام الأرضية.

ويجري حاليًا الاختبار الميداني للحل الكامل، ومن المتوقع أن يصبح جاهزًا للاستخدام "للاستخدامات غير المدنية" في العام المقبل. وتعتقد فرق البحث أيضًا أن هذه الطريقة يمكن توسيعها للكشف عن المتفجرات والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في تطبيقات مختلفة، مثل مادة RDX. وبعيدًا عن اكتشاف الألغام الأرضية، تم استخدام خوارزميات إنزيميت الحسابية لتطوير البريبايوتكس الموجودة في حليب الثدي وحمض الهيالورونيك لتطبيقات مستحضرات التجميل.

مصادر:

- المقال الأصلي: NoCamels

– مصدر الصورة: صور الودائع

– تعريف الإشريكية القولونية: NCBI

– تعريف الألغام الأرضية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر