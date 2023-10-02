استخدام الحمض النووي كغراء لبناء مواد بلورية غروية فائقة القوة

قام فريق من المهندسين الكيميائيين والبيولوجيين في جامعة نورث وسترن بتطوير تقنية رائدة لإنشاء مواد بلورية غروانية فائقة القوة. وباستخدام خيوط الحمض النووي كغراء، تمكن الباحثون من تجميع الهياكل النانوية المعدنية في أشكال مخصصة.

أظهرت الأبحاث السابقة إمكانات المواد الخارقة على المستوى النانوي في العديد من التطبيقات. في هذه الدراسة، ذهب الفريق خطوة أبعد من خلال إنشاء مواد خارقة أصغر. وقاموا بتصنيع جسيمات معدنية نانوية بأشكال مختلفة، بما في ذلك المربعات الصلبة والمجوفة، بالإضافة إلى المكعبات ذات الزوايا المسطحة. وكانت الخطوة التالية هي تصنيع خيوط الحمض النووي، والتي استخدمها الباحثون لربط الجسيمات النانوية ببعضها البعض، مثل الغراء. سمح لهم الحمض النووي بتكوين مواد بلورية غروية بأشكال مختلفة، تشبه هياكل البناء باستخدام مكعبات الليغو.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق اكتشف أنه من خلال تعديل تطبيق الحمض النووي وكميته، يمكنهم التحكم في التفاعلات بين وحدات البناء، مما يؤدي إلى خصائص مختلفة في المواد الاصطناعية. تم العثور على بعض المواد الاصطناعية التي تم إنشاؤها لتكون أقوى وأكثر صلابة من المواد المماثلة المصنوعة من النيكل.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الباحثون أن هذه المواد الخارقة القوية يمكنها الحفاظ على أشكالها تحت ضغط شديد، مما يجعلها مفيدة للتطبيقات الفضائية. يمكن أن تكون طبيعة هذه المواد خفيفة الوزن مفيدة أيضًا للأجهزة الإلكترونية، خاصة في التطبيقات الطبية، لأنها ستكون أكثر كفاءة من المواد الحالية المستخدمة.

إن هذا التقدم في استخدام الحمض النووي كغراء لتجميع المواد النانوية يفتح إمكانيات جديدة للمواد المتقدمة ذات الخصائص المخصصة. يمكن أن يؤدي إجراء المزيد من الأبحاث إلى تطوير أجهزة إلكترونية مبتكرة وإحداث ثورة في مختلف الصناعات.

المصادر: تقدم العلوم (2023). دوى: 10.1126/sciadv.adj8103؛ Phys.org