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وجدت دراسة أن أنواع الدقيق المختلفة تشكل أنظمة بيئية ميكروبية في العجين المخمر

Byروبرت أندرو

أكتوبر 11، 2023
وجدت دراسة أن أنواع الدقيق المختلفة تشكل أنظمة بيئية ميكروبية في العجين المخمر

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ولاية كارولينا الشمالية أن استخدام أنواع مختلفة من الدقيق في خبز العجين المخمر يساهم في تكوين مجتمعات بكتيرية متميزة. هذه الاختلافات في المجتمعات الميكروبية لها تأثير كبير على روائح ونكهات الخبز المخمر.

هدفت الدراسة إلى تكرار ممارسات الخبازين في مطابخهم. ابتكر الباحثون أربعة مقبلات من العجين المخمر باستخدام ما مجموعه عشرة أنواع مختلفة من الدقيق، بما في ذلك الدقيق الذي يحتوي على الغلوتين والدقيق الخالي من الغلوتين. تم الاحتفاظ بالمبتدئين في نفس البيئة وتغذيتهم يوميًا لمدة 14 يومًا.

وشملت البيانات التي تم جمعها من كل بداية قياسات الرقم الهيدروجيني والارتفاع، فضلا عن ملاحظات الرائحة. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تسلسل الحمض النووي لتحديد مدى تنوع ووفرة البكتيريا في كل عينة.

وعلى مدار فترة 14 يومًا، لاحظ الباحثون أن كل نوع من أنواع الدقيق أدى إلى ظهور مجتمعات ميكروبية متميزة بشكل متزايد في البداية. يشير هذا إلى أن البكتيريا المختلفة تزدهر على المركبات الغذائية الموجودة في أنواع الدقيق المختلفة.

وكشفت الدراسة عن مجموعة واسعة من النواتج الأيضية، مما أدى إلى روائح مختلفة تنتجها المجتمعات البكتيرية. على سبيل المثال، أنتجت عجينة القطيفة رائحة تذكرنا بلحم الخنزير، وكان للجاودار رائحة الفواكه، وكان الحنطة السوداء لها رائحة ترابية.

وكان أحد النتائج المفاجئة هو أن دقيق الجاودار يعزز تنوع البكتيريا على نطاق أوسع بكثير مقارنة بالدقيق الآخر، مع وجود أكثر من 30 نوعا من البكتيريا. بالإضافة إلى ذلك، أنتجت سبعة من أصل عشرة أنواع من الدقيق مقبلات تحتوي على مستويات عالية من البكتيريا التي تنتج حمض الأسيتيك، مما يساهم في زيادة المذاق الحامض في العجين المخمر.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة للخبازين الذين يرغبون في تعديل نكهات وروائح الخبز المخمر. من خلال اختيار أنواع مختلفة من الدقيق، يمكن للخبازين التأثير على المجتمعات الميكروبية المزدهرة في مقبلات العجين المخمر، مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من النكهات الفريدة.

مصادر: بيرج (2023). DOI: 10.7717/peerj.16163

By روبرت أندرو

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