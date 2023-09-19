استخدام الجيروسكوب لقياس التغيرات في دوران الأرض

طور فريق من العلماء طريقة جديدة لقياس التغيرات في دوران الأرض باستخدام الجيروسكوب. قام الباحثون، ومقرهم المرصد الجيوديسي فيتزيل في ألمانيا، بإنشاء تجويف ليزر يبلغ طوله 16 مترًا، يُعرف باسم "G"، والذي يعمل بمثابة جيروسكوب من النوع الدائري. في الداخل، تتفاعل أشعة الليزر المزدوجة التي تنتقل في اتجاهين متعاكسين لتكوين نمط تداخل. ووجد الباحثون أنه مع دوران الأرض، تنعكس التقلبات في معدل سرعتها في نمط التداخل. ومن خلال تحليل نمط التداخل، تمكن الباحثون من حساب المسافة التي تقطعها نقطة معينة على الأرض خلال فترة زمنية محددة.

وفي دراستهم المنشورة في مجلة Nature Photonics، اختبر الباحثون أداء الجيروسكوب على مدى أربعة أشهر وتمكنوا من قياس طول يوم معين في غضون بضعة أجزاء من الثانية فقط. وهذا المستوى من الدقة أكبر بكثير من الأساليب السابقة المستخدمة لقياس دوران الأرض ويمكن استخدامه لبناء نماذج جيوفيزيائية أكثر دقة للنقل العالمي.

تمت مناقشة النتائج التي توصل إليها الفريق من قبل كاترينا سيمينيلي وجوزيبي برونيتي في مقالة News & Views المنشورة أيضًا في Nature Photonics. واقترح الباحثون أن هذه الطريقة الجديدة لقياس طول النهار، إلى جانب اختلافاتها، يمكن أن تؤدي إلى نماذج جيوفيزيائية محسنة، والتي لها تطبيقات واسعة النطاق في مجالات مثل علوم المناخ والملاحة. ويعتقد الباحثون أن هذا النهج يمكن أن يوفر وصفًا أكثر دقة لطول اليوم، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة التي تؤثر على دوران الأرض، مثل جاذبية القمر، وتيارات المحيط، والظروف الجوية.

وبشكل عام، فإن هذا النهج الجديد القائم على الجيروسكوب يبشر بالخير لتعزيز فهمنا لدوران الأرض وتأثيراته على الظواهر الجيوفيزيائية المختلفة.

مصادر:

– ك. أولريش شرايبر وآخرون، الاختلافات في معدل دوران الأرض المقاسة بمقياس تداخل الليزر الحلقي، Nature Photonics (2023). دوى: 10.1038/s41566-023-01286-x

– كاترينا سيمينيلي وآخرون، جيروسكوب الليزر يتتبع بدقة دوران الأرض، Nature Photonics (2023). دوى: 10.1038/s41566-023-01293-ي