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علوم

العلماء يطورون تقنية لتعديل جينومات فيروسات الحمض النووي الريبي (RNA) باستخدام إنزيمات القطع وإنزيمات إصلاح الحمض النووي الريبي (RNA).

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 29، 2023
العلماء يطورون تقنية لتعديل جينومات فيروسات الحمض النووي الريبي (RNA) باستخدام إنزيمات القطع وإنزيمات إصلاح الحمض النووي الريبي (RNA).

ابتكر فريق من علماء الأحياء الدقيقة من جامعة ولاية مونتانا طريقة لتعديل جينوم فيروس الحمض النووي الريبي (RNA) باستخدام إنزيم القطع وإنزيم إصلاح الحمض النووي الريبي (RNA). ونشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Science Advances.

استخدم الباحثون نظام كريسبر من النوع الثالث من بكتيريا Streptococcus thermophilus، وهي بكتيريا موجودة في منتجات الألبان. يُستخدم هذا النظام لتحديد الموقع المحدد في الحمض النووي الريبي (RNA) المستهدف حيث يكون القطع مرغوبًا فيه. بمجرد إجراء القطع، يتم استخدام جبائر الحمض النووي لجمع الخيوط معًا مرة أخرى، ثم يتم إعادة توصيلها باستخدام إنزيم الليغاز الفيروسي.

ولاختبار أسلوبهم، قام الفريق بحذف أجزاء من الحمض النووي الريبوزي (RNA) في فيروس السندبيس. يحتوي الفيروس على قطعة فلورسنت خضراء في الحمض النووي الريبوزي (RNA) الخاص به، ومن خلال قطعها، تمكن الفيروس من البقاء على قيد الحياة ولكنه لم يعد فلوريًا.

يعتقد فريق البحث أن تقنيتهم، بالإضافة إلى الأساليب المماثلة، يمكن استخدامها في جهود أبحاث الحمض النووي الريبوزي (RNA)، خاصة في دراسة اكتساب أو فقدان الوظيفة في الفيروسات، مثل فوعتها. ويمكن أيضًا استخدام هذه التقنية لإزالة وظائف الفيروس التي تسمح له بالتهرب من الأدوية المخصصة لعلاجه. بالإضافة إلى ذلك، يفتح تحرير الحمض النووي الريبوزي (RNA) إمكانيات جديدة لتطوير علاجات لاستهداف وعلاج الاضطرابات القائمة على الحمض النووي الريبي (RNA).

توفر القدرة على تحرير الحمض النووي الريبي (RNA) مباشرةً نهجًا أكثر مباشرة وكفاءة مقارنةً بالطرق الحالية التي تتضمن خطوات نسخ متعددة. هذا الاكتشاف له آثار محتملة على مجال علم الفيروسات والبحوث القائمة على الحمض النووي الريبي (RNA).

المصدر: Science Advances (DOI: 10.1126/sciadv.adj8277)

By غابرييل بوتا

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