استكشاف الحياة على المريخ: مجندو ناسا يشرعون في مهمات أرضية

في 25 يونيو، بدأ فريق من أربعة منتسبي وكالة ناسا مهمتهم لإعداد أبناء الأرض للحياة على المريخ. ومع ذلك، فإن هذه المهام ليست في الفضاء ولكنها تتم هنا على الأرض. دخل الطاقم الأول من المتطوعين إلى هيكل فريد يسمى Mars Dune Alpha، الموجود في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، تكساس. وتتمثل مهمتهم في العيش والعمل داخل الهيكل كما لو كانوا على الكوكب الأحمر لمدة عام كامل.

الغرض من هذه المهام هو مساعدة العلماء والمهندسين ورواد الفضاء على فهم تحديات ومتطلبات الرحلة الفعلية إلى المريخ. ومن خلال تجربة الحياة في ظروف شبيهة بالمريخ، ستساهم أفكار المتطوعين في الاستعدادات للمهام الفضائية المستقبلية.

تبلغ مساحة Mars Dune Alpha، وهو هيكل مطبوع ثلاثي الأبعاد، حوالي 3 مترًا مربعًا (158 قدم مربع) ويضم أربعة أماكن معيشة صغيرة وحمامين ومحطات عمل ومنطقة طبية وصالة ومطبخ. لمحاكاة الاكتفاء الذاتي المطلوب لمهمة المريخ، سيقوم الطاقم بزراعة طعامهم في مزرعة عمودية داخل الهيكل.

ستتولى هذه المهمة الأولى المعروفة باسم CHAPEA، بقيادة كيلي هاستون، وهي عضو في Mohawk Nation وSix Nations of the Grand River في كندا، التحقيق في آثار العمل في ظروف شبيهة بالمريخ على صحة الطاقم وقدرته على تنفيذ المهام. هاستون، بخبرتها في الطب الحيوي، وخاصة في دراسة أمراض الكبد والتكاثر والجهاز العصبي باستخدام الخلايا الجذعية، تجلب معرفة قيمة للمهمة.

الهدف النهائي لهذه المهام الأرضية هو جمع البيانات والأفكار التي ستساعد في التخطيط والتنفيذ الناجح لمهمة مأهولة مستقبلية إلى المريخ. ومع كل مهمة لاحقة، من المقرر إجراؤها في عامي 2025 و2026، سيكتسب العلماء فهمًا أعمق للتحديات وسيضعون استراتيجيات للتغلب عليها.

ومن خلال هذه المهام المحاكاة، تقترب وكالة ناسا خطوة واحدة من جعل الحياة على المريخ حقيقة، مما يقربنا من كشف أسرار الكون.

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