الاستعداد للحياة على المريخ: البعثات الأرضية لناسا

اتخذت وكالة ناسا خطوة أخرى نحو إعداد البشر لمهمة مستقبلية إلى المريخ. في يونيو/حزيران، انطلق أربعة مجندين في أول مهمة من أصل ثلاث سنوات لمحاكاة الحياة على الكوكب الأحمر. على الرغم من أن المهام يتم إجراؤها على الأرض، إلا أنها مصممة لتقديم رؤى قيمة حول التحديات التي قد يواجهها رواد الفضاء على المريخ.

دخل الطاقم الأول المكون من أربعة متطوعين إلى هيكل فريد يسمى Mars Dune Alpha، الموجود في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، تكساس. وتتمثل مهمتهم في العيش والعمل داخل الهيكل لمدة عام كامل، وتكرار الظروف التي سيختبرونها على المريخ. الهدف هو مساعدة العلماء والمهندسين ورواد الفضاء على فهم ما قد تنطوي عليه الرحلة إلى المريخ بشكل أفضل.

يبلغ حجم Mars Dune Alpha، وهو هيكل مطبوع ثلاثي الأبعاد، تقريبًا حجم شقة مكونة من ثلاث غرف نوم، ويغطي مساحة 3 مترًا مربعًا (158 قدم مربع). وتتكون من أربعة أماكن معيشة صغيرة وحمامين ومحطات عمل ومنطقة طبية وصالة ومطبخ. ولمحاكاة ضرورة إنتاج طعامهم على المريخ، سيقوم الطاقم بزراعة طعامهم في مزرعة عمودية.

الهدف الأساسي للمهمة، المعروفة باسم CHAPEA، هو التحقيق في التأثير على صحة الطاقم وقدرته على تنفيذ المهام أثناء العيش والعمل كما لو كانوا على المريخ. وستركز المهمة الأولى بقيادة كيلي هاستون، وهي عضو في قبيلة موهوك والأمم الستة للنهر الكبير في كندا، على فهم كيفية تكيف جسم الإنسان مع الظروف الفريدة للمريخ.

تعتبر هذه المهام الأرضية ضرورية لإعداد وكالة ناسا لمهمة المريخ المستقبلية. ومن خلال محاكاة الحياة على المريخ، يمكن للوكالة جمع بيانات ورؤى قيمة من شأنها أن تساعد في تطوير التقنيات والبروتوكولات والاستراتيجيات اللازمة لرحلة ناجحة إلى الكوكب الأحمر.

المصدر: ScienceNewsExplores