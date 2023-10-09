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أحداث سماوية نادرة تزين سماء الأمريكتين

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 9، 2023
أحداث سماوية نادرة تزين سماء الأمريكتين

يستمتع المقيمون والزوار في الأمريكتين بحدثين سماويين فريدين من المقرر حدوثهما خلال الأشهر القليلة المقبلة. الحدث الأول هو كسوف الشمس "حلقة النار"، يليه كسوف كلي للشمس في أبريل.

ويحدث كسوف حلقة النار عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، مما يخلق صورة تشبه الحلقة النارية. وعلى عكس كسوف الشمس الكلي، يبدو القمر أصغر حجما ولا يحجب الشمس تماما. ويرجع هذا الحدوث إلى كون القمر بعيدًا عن الأرض خلال هذه الخسوفات الجزئية.

سيكون كسوف حلقة النار يوم السبت مرئيًا في مسار يمتد من ولاية أوريغون إلى تكساس، بدءًا من الساعة 9.13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ على طول ساحل ولاية أوريغون وينتهي في تكساس عند الساعة 12.03 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. وعلى الرغم من أن أجزاء من بورتوريكو وهاواي وألاسكا ستشهد كسوفًا جزئيًا، إلا أنها لن تشهد تأثير حلقة النار.

وفي العام المقبل، ستتاح لمراقبي السماء فرصة أخرى لمشاهدة كسوف كلي للشمس في 8 أبريل. وسيخلق هذا الكسوف "مسارًا كليًا" يمتد من شمال المكسيك إلى شرق كندا، ويغطي عرضًا يبلغ 15 ميلًا (185 كم). وستكون XNUMX ولاية أمريكية، بما في ذلك تكساس وأوهايو ونيويورك، في مسار الكسوف.

وتنصح وكالة ناسا بضرورة ارتداء مرشحات شمسية متخصصة أثناء كسوف الشمس لحماية العينين من إشعاع الشمس الضار. إن إزالة النظارات آمنة فقط عندما يحجب القمر سطح الشمس بالكامل.

لا توفر هذه الأحداث السماوية مشهدًا للجماهير فحسب، بل توفر أيضًا للعلماء فرصًا لا تقدر بثمن لدراسة الشمس وتفاعلها مع الأرض. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الكسوف بشكل مؤقت على سلوك الحيوانات ويسبب انخفاضًا مؤقتًا في درجة الحرارة.

مصادر:
– ناسا: [المصدر]
- لا ينطبق

By فيكي ستافروبولو

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