فرصة مثيرة لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي

ستتاح لملايين الأشخاص فرصة مشاهدة ظاهرة طبيعية مذهلة تُعرف باسم الكسوف الحلقي في نهاية هذا الأسبوع أثناء مروره من ولاية أوريغون إلى تكساس. أثناء كسوف الشمس الحلقي، يكون القمر في أبعد نقطة عن الأرض ولا يحجب الشمس تمامًا، مما يخلق حافة خارجية لامعة أو "حلقة نار" حول القمر. وستشهد ثماني ولايات هذا العرض السماوي، بدءًا من مدينة يوجين بولاية أوريغون، حيث سيستمر لمدة أربع دقائق تقريبًا. وستكون الأحداث التعليمية والبث المباشر للكسوف متاحة في مواقع مختلفة، مثل متحف أوريغون للعلوم والصناعة في بورتلاند.

وستشهد مدينة ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو، حدوث الكسوف بالتزامن مع مهرجان البوكيرك الدولي السنوي للمناطيد. في العام الماضي، اجتذب المهرجان ما يقرب من 830,000 ألف شخص، ومن المتوقع أن يجذب مشهد الكسوف هذا العام حشدًا أكبر. يؤكد ريتشارد راند، رئيس قسم الفيزياء وعلم الفلك بجامعة نيو مكسيكو، على الشعور العميق بتجربة مثل هذا الحدث. وسيقدم الحرم الجامعي أنشطة تعليمية ومشاهدة "حلقة النار".

وفي سان أنطونيو بولاية تكساس، سيحدث الكسوف الجزئي بين الساعة 10:23 صباحًا و11:54 صباحًا. ستكون العروض متاحة بالقرب من بحيرة Woodlawn Lake وفي العديد من المتنزهات، والتي تضم أحداثًا مجتمعية مثل مشاهدة الثقب، وGalaxy Slime، ومضمار عقبة في معسكر تدريب رواد الفضاء. وأخيرًا، يعد كوربوس كريستي، بولاية تكساس، الموقع الرئيسي الأخير في الولايات المتحدة الذي يشهد الكسوف، وستكون مدة الذروة هي الأطول هناك، وتستمر لأكثر من خمس دقائق. شهدت حجوزات الفنادق في كوربوس كريستي زيادة كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

لمشاهدة الكسوف الحلقي بأمان، من الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة. النظر مباشرة إلى الشمس يمكن أن يسبب ضررا دائما للعينين. تعتبر الحماية المناسبة للعين، مثل النظارات المعتمدة أو أجهزة العرض الشمسية المحمولة، أمرًا ضروريًا. النظارات الشمسية العادية لا توفر الحماية الكافية لأن شبكية العين حساسة للضوء. لذا، من المهم تجنب النظر إلى الشمس، ولو للحظة قصيرة.

هذا الكسوف الحلقي القادم هو مجرد البداية، ففي 8 أبريل 2024، سيمتد كسوف كلي للشمس نادر عبر عشر ولايات، مما يجذب ملايين السياح. يمكن العثور على القائمة الكاملة للمواقع والمدد الزمنية لحدث الكسوف الحلقي من خلال زيارة مصادر موثوقة.

التعاريف:

– الكسوف الحلقي: نوع من كسوف الشمس لا يحجب فيه القمر الشمس بشكل كامل، ويترك حلقة مضيئة حول القمر.

- مشاهدة الكسوف: رصد كسوف الشمس أو القمر مع اتخاذ الاحتياطات المناسبة، مثل استخدام النظارات المعتمدة أو أجهزة عرض الطاقة الشمسية المحمولة.

– شبكية العين: الجزء الحساس من العين الذي يكتشف الضوء.

مصادر:

– الجارديان: [أدخل URL]

– متحف أوريغون للعلوم والصناعة: [أدخل URL]

– قم بزيارة ممثل Corpus Christi: [أدخل URL]