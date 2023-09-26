سباق الفضاء: الولايات المتحدة والصين تتنافسان للعودة إلى القمر

وفي مقابلة حديثة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، صرح رئيس وكالة ناسا، بيل نيلسون، بأن الولايات المتحدة تخوض "سباقا فضائيا" مع الصين للعودة إلى القمر، معربا عن رغبته في أن تكون الولايات المتحدة أول من يحقق ذلك. وبينما كان هناك سباق فضائي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، تعتمد ناسا الآن على الشركات الخاصة للقيام بمعظم العمل. ووفقا لنيلسون، فإن الشراكة مع الشركات الخاصة تسمح بتقاسم التكاليف وتعتمد على إبداع رواد الأعمال في القطاع الخاص. حصلت شركات مثل SpaceX التابعة لشركة Elon Musk وBlue Origin التابعة لجيف بيزوس على عقود بمليارات الدولارات من وكالة ناسا لبناء مركبات الهبوط على سطح القمر.

ويراقب برنامج الفضاء الصيني، الذي يتضمن خططًا للوصول إلى المناطق القطبية من القمر، عن كثب من قبل وكالة ناسا. وتمتلك الصين محطة فضائية خاصة بها، وقد أعادت عينات من القمر إلى الأرض، ولم توقع على اتفاقيات أرتميس التي تقودها الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف بشأن مطالباتها الإقليمية. وأدى التنافس بين ناسا والصين إلى زيادة الاستثمار في الوكالة، حيث تم إنفاق 71.2 مليار دولار في العام الذي يسبق سبتمبر 2021. ويذهب ربع هذا الإنفاق إلى الشركات الصغيرة، التي يمكنها تسريع نموها وجذب المستثمرين من القطاع الخاص.

في حين أن سباق العودة إلى القمر قد حظي بالاهتمام، إلا أنه حفز أيضًا النمو في صناعة الفضاء الأوسع. وقد لعبت شركة SpaceX، على وجه الخصوص، دورًا مهمًا في توسيع إمكانات الاستثمار في الفضاء. لقد زاد عدد الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، مع وجود شركات مثل OneWeb وStarlink الرائدة في هذا المجال. وقد خلق هذا فرصا جديدة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الزراعة والتأمين والبحرية.

من الممكن أن يكون اقتصاد الفضاء مربحا للغاية، حيث تشير التقديرات إلى أنه قد يصل إلى أكثر من تريليون دولار سنويا بحلول عام 1. ومع ذلك، هناك تحديات يجب التغلب عليها، مثل الجدوى الاقتصادية للتعدين على القمر. وترى ناسا إمكانات في البحوث الطبية، مستشهدة بتجارب النمو البلوري الناجحة التي أجرتها شركة الأدوية ميرك على محطة الفضاء الدولية.

مصادر:

- بي بي سي نيوز

- وكالة الفضاء الأوروبية