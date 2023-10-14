الحياة بعد الفضاء: التكيف مع الجاذبية وتحطيم الأرقام القياسية

بعد قضاء أكثر من عام في الفضاء، يواجه رائد الفضاء فرانك روبيو الآن التحدي المتمثل في إعادة التكيف مع الحياة على الأرض. وعاد روبيو مؤخراً من مهمة استغرقت 371 يوماً على متن محطة الفضاء الدولية، متجاوزاً الرقم القياسي الأميركي السابق لأطول مدة قضاها في الفضاء. ولدى عودته، تحدث روبيو في مؤتمر صحفي في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، واصفا صعوبة التكيف مع جاذبية الأرض. وذكر أنه يعاني من ألم في باطن قدميه وأسفل ظهره بينما يتكيف جسده مع وزنه الكامل.

لم تكن إقامة روبيو الممتدة في الفضاء مخططًا لها في الأصل. وبسبب تسرب سائل التبريد في مركبة الفضاء سويوز المخصصة لرحلة العودة، أرسلت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس مركبة فضائية فارغة لاستعادة روبيو ورفاقه. ونتيجة لذلك، كان على روبيو مواصلة المهمة التي كانت مخصصة في البداية لطاقم آخر. على الرغم من الظروف غير المتوقعة، حافظ روبيو على عقلية إيجابية، معترفًا بأن البقاء في الحبس لمدة عام كان أمرًا صعبًا عقليًا ولكنه ضروري.

وبالإضافة إلى تحطيم الرقم القياسي الأمريكي لأطول مدة في الفضاء، كان روبيو يهدف إلى تحقيق إنجاز آخر خلال مهمته. لقد حاول زراعة الطماطم في الفضاء، وهو ما كان سيشكل إنجازًا كبيرًا. ومع ذلك، فقد وضع الطماطم في غير مكانها ولم يتمكن من تحديد مكانها، مما أدى إلى تكهنات بأنه ربما استهلكها عن غير قصد.

عند عودتهم إلى الأرض، غالبًا ما يواجه رواد الفضاء ظاهرة تُعرف باسم "متلازمة التكيف مع الفضاء". تتضمن هذه الحالة صعوبة في الحفاظ على التوازن والتنسيق بسبب تحول الجاذبية. وذكر روبيو أنه شعر بالانجراف إلى اليمين أو اليسار عند محاولته المشي بشكل مستقيم، على الرغم من صفاء الذهن.

تسلط رحلة روبيو الضوء على التحديات الجسدية والنفسية التي يواجهها رواد الفضاء خلال المهام الفضائية الطويلة الأمد. ومع استمرار البشر في استكشاف حدود الفضاء، فإن فهم تأثيرات الجاذبية الصغرى وإعادة التكيف مع الحياة على الأرض سيظل مجالًا حيويًا للبحث.

مصادر:

أ ف ب (وكالة فرانس برس)