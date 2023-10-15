التكيف مع الجاذبية بعد عام في الفضاء

بعد قضاء 371 يومًا في الفضاء، يواجه رائد الفضاء فرانك روبيو الآن تحديات التكيف مع جاذبية الأرض. عند عودته، تحدث روبيو عن الانزعاج الذي شعر به، خاصة في قدميه وأسفل ظهره، حيث يتكيف جسمه مع الوزن الزائد. كان روبيو جزءًا من مهمة روتينية مدتها ستة أشهر، ولكن بسبب تسرب سائل التبريد في مركبة الفضاء سويوز، اضطر هو وطاقمه إلى العودة إلى الأرض في وقت أبكر مما كان مخططًا له.

واعترف روبيو بأن احتمال قضاء عام في الفضاء كان يمثل تحديًا بالنسبة له لأنه يحب التواجد في الخارج. ومع ذلك، فقد تبنى التحول العقلي المطلوب للمهمة وركز على التكيف مع ظروف الحياة في الفضاء. سمحت له هذه العقلية بتجاوز الرقم القياسي الأمريكي السابق لأطول فترة قضاها في الفضاء، والذي يحمله مارك فاندي هاي.

خلال فترة وجوده في محطة الفضاء الدولية، حاول روبيو أيضًا زراعة الطماطم. على الرغم من أنه قام بتأمينها في حقيبة باستخدام الفيلكرو، إلا أنه لسوء الحظ فقد أثرها ويشتبه في أنها ربما جفت أو تم الخلط بينها وبين القمامة. وتكهن روبيو بطريقة فكاهية بأن بعض الناس قد يعتقدون أنه أكل الطماطم الغامضة.

العودة إلى الأرض بعد قضاء فترة طويلة في الفضاء تأتي مصحوبة بمجموعة من التحديات الخاصة بها. وأوضح روبيو أنه في البداية، كان جسده يتمايل إلى اليمين أو اليسار عندما يحاول المشي بشكل مستقيم، مما يسلط الضوء على الانفصال بين عقله وجسده. تعد فترة التكيف هذه أمرًا شائعًا بالنسبة لرواد الفضاء الذين يتكيفون مع الجاذبية بعد قضاء فترة طويلة في الفضاء.

توفر تجارب روبيو رؤى قيمة حول التعديلات الجسدية والنفسية المطلوبة لرواد الفضاء العائدين من مهمات فضائية طويلة الأمد. مع استمرار البشرية في استكشاف ودفع حدود استكشاف الفضاء، سيكون فهم هذه التحديات أمرًا بالغ الأهمية لرفاهية أطقم المستقبل.

مصادر:

– العربية (المصدر المقال)