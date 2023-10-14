مرحبًا بكم مرة أخرى في الأرض: رائد الفضاء فرانك روبيو يتكيف مع الجاذبية بعد قضاء عام في الفضاء

بعد قضاء أكثر من عام في الفضاء، يواجه رائد الفضاء فرانك روبيو الآن تحديات التكيف مع جاذبية الأرض. وذكر روبيو خلال مؤتمر صحفي في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن بولاية تكساس أن المشي يسبب في البداية عدم الراحة، خاصة في باطن قدميه وأسفل الظهر. وأوضح أن هناك مستوى معينًا من الألم يأتي مع حقيقة أن أسفل ظهره يدعم الآن نصف وزنه.

عاد روبيو مؤخرًا إلى الأرض بعد 371 يومًا من الإقامة في الفضاء. كان من المقرر في الأصل أن يقوم روبيو بمهمة روتينية مدتها ستة أشهر، لكنه واجه تحولًا غير متوقع في الأحداث. وتعرضت المركبة الفضائية سويوز، التي كانت تهدف إلى إعادة الطاقم، إلى تسرب في سائل التبريد في ديسمبر/كانون الأول. وأجبر ذلك وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس على إعادة السفينة إلى الأرض وإرسال مركبة فضائية فارغة بدلا منها. ونتيجة لذلك، كان على روبيو وفريقه أن يكملوا المهمة المخصصة في البداية لطاقم السفينة الثانية.

على الرغم من التحديات، فكر روبيو في التعديلات العقلية التي كان عليه القيام بها للتكيف مع الحياة في الفضاء. وأشار إلى أن الحبس في مساحة صغيرة لمدة عام كان أمرًا صعبًا بالنسبة له. ومع ذلك، تغلب روبيو على هذا من خلال قبول أنه جزء من المهمة وإعداد نفسه عقليًا للتجربة.

على الرغم من أن هذه المغامرة غيرت مسار مهمة روبيو، إلا أنها سمحت له بتسجيل رقم قياسي جديد لأطول فترة يقضيها أمريكي في الفضاء، متجاوزًا الرقم القياسي الذي سجله مارك فاندي هاي البالغ 355 يومًا متتاليًا. ويحمل الرقم القياسي العالمي رائد الفضاء الروسي فاليري بولياكوف، الذي أمضى 437 يومًا في الفضاء.

أثناء إقامته في محطة الفضاء الدولية (ISS)، خاض روبيو أيضًا تجربة مثيرة للاهتمام في مجال البستنة. لقد حاول زراعة الطماطم في الفضاء، والتي يعتقد أنها ربما تكون أول طماطم تزرع هناك. ومع ذلك، لسوء الحظ، ضاعت الطماطم أو أخطأ في اعتبارها قمامة، على الرغم من جهوده لتأمينها باستخدام الفيلكرو.

وبينما يتكيف روبيو مع الحياة على الأرض، ذكر أن المشي يبدو مختلفًا في البداية. يكون العقل صافياً، لكن الجسم لا يستجيب كما هو متوقع، مما يتسبب في انحراف الفرد إلى اليمين أو اليسار أثناء محاولته المشي بشكل مستقيم.

مصادر:

- مركز جونسون الفضائي التابع لناسا

- روسكوزموس