رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو يتكيف مع الحياة مرة أخرى على الأرض بعد مهمة فضائية استمرت لمدة عام

عاد رائد الفضاء التابع لناسا فرانك روبيو مؤخرًا إلى الأرض بعد أن أمضى أكثر من عام في الفضاء. وفي مؤتمر صحفي عقد في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، تكساس، ناقش روبيو تحديات إعادة التكيف مع جاذبية الأرض. وذكر أنه شعر بعدم الراحة في قدميه وأسفل ظهره خلال الأيام القليلة الأولى، حيث بدأ جسده في التأقلم مع وزنه.

كان من المقرر في البداية أن تستمر مهمة روبيو لمدة ستة أشهر، ولكن بسبب تسرب سائل التبريد في مركبة الفضاء سويوز، اضطر هو وزملاؤه إلى العودة إلى الأرض بعد 371 يومًا. حدث تسرب المبرد في ديسمبر، ومن المحتمل أن يكون سببه نيزك صغير. وكإجراء احترازي، قررت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس إرسال مركبة فضاء سويوز فارغة إلى محطة الفضاء الدولية لتكون بمثابة مركبة احتياطية. سمح هذا لروبيو وزملائه رواد الفضاء بالعودة إلى الأرض في المركبة الفضائية الأصلية، لكن كان عليهم تولي المهمة المخصصة أصلاً للطاقم المخصص للسفينة الثانية.

واعترف روبيو بأن احتمال قضاء عام محتجزًا في المحطة الفضائية كان يمثل تحديًا بالنسبة له، لأنه يستمتع بالتواجد في الهواء الطلق. ومع ذلك، فقد تمكن من التكيف عقليًا مع البيئة المحيطة به وتقبل أن المحطة الفضائية هي منزله طوال الأشهر الـ 12 المقبلة. ورغم الظروف غير المتوقعة، فإن تمديد مهمة روبيو سمح له بتحطيم الرقم القياسي لأطول فترة قضاها رائد فضاء أمريكي في الفضاء. لقد تجاوز الرقم القياسي الذي سجله مارك فاندي هاي لعام 2022 وهو 355 يومًا متتاليًا.

قدمت العودة إلى الأرض مجموعة التحديات الخاصة بها. ووصف روبيو الإحساس بالانجراف إلى اليمين أو اليسار أثناء محاولته المشي بشكل مستقيم، الأمر الذي استغرق بعض الوقت للتعود عليه. وأوضح أنه بينما كان عقله صافيا، فإن جسده لم يستجب كما كان متوقعا.

خلال فترة وجوده في محطة الفضاء الدولية، شرع روبيو في تجربة لزراعة الطماطم. وعلى الرغم من محاولته تأمينه باستخدام الفيلكرو، إلا أنه وضعه في غير مكانه ولم يتمكن من العثور عليه مرة أخرى. وتكهن روبيو بطريقة فكاهية بأنها ربما تكون قد جفت وتم الخلط بينها وبين القمامة، أو أنه أكلها دون قصد.

بشكل عام، تسلط مهمة روبيو الضوء على التعديلات الجسدية والعقلية التي يجب على رواد الفضاء إجراؤها عند عودتهم من إقامة طويلة في الفضاء. تساهم تجاربهم في البحث العلمي والتقدم في استكشاف الفضاء.

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