نحو كشف أسرار الثقوب السوداء خارج المجرة

حقق علماء من مركز أور راو للأقمار الصناعية (URSC) التابع لـ ISRO والمعهد الهندي للتكنولوجيا في جواهاتي (IITG) تقدمًا كبيرًا في دراسة الثقوب السوداء. وباستخدام تقنية تسمى قياس استقطاب الأشعة السينية، نجحوا في اكتشاف الإشعاع المنبعث من مصدر ثقب أسود خارج المجرة لأول مرة. يفتح هذا الاكتشاف الرائد آفاقًا جديدة لفهم العمليات الفيزيائية الأساسية المحيطة بالثقوب السوداء.

يقع الثقب الأسود المعني في سحابة ماجلان الكبرى (LMC)، وهي مجرة ​​صغيرة مرافقة لمجرة درب التبانة. يُعرف باسم LMC X-3، وهو نظام ثنائي يتكون من ثقب أسود ونجم عادي أكثر سخونة وأكبر وأضخم من شمسنا. تم اكتشاف النظام في البداية بواسطة تلسكوب الأشعة السينية المداري في عام 1971، ومنذ ذلك الحين أصبح موضوعًا لبحث مكثف أجرته فرق مختلفة من علماء الفلك.

أصبح هذا الإنجاز الأخير ممكنًا بفضل مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE)، وهي أول مهمة لناسا مصممة خصيصًا لدراسة استقطاب الأشعة السينية الصادرة عن الأجرام السماوية. تم إطلاق IXPE في عام 2021، وهو يوفر تقنية مراقبة فريدة تسمح للعلماء بالتعمق في عمليات الانبعاث وهندسة الأجسام المتراكمة حول الثقوب السوداء.

ركز العلماء من IITG وURSC دراستهم على LMC X-3، معتبرين إياه مختبرًا كونيًا مثاليًا. من خلال التحقيق في توقيعات استقطاب الأشعة السينية لهذا الثقب الأسود باستخدام IXPE، تمكنوا من اكتشاف انبعاثات مستقطبة كبيرة. من المحتمل أن تكون هذه الانبعاثات نتيجة لمجموعة من الانبعاثات المباشرة و/أو المنعكسة من الغلاف الجوي للقرص المتأين جزئيًا.

بالإضافة إلى ذلك، قام الباحثون بقياس دوران الثقب الأسود من خلال تحليل الملاحظات الصادرة عن مهمة مستكشف التركيب الداخلي للنجم النيوتروني (NICER) ومهمة مصفوفة التلسكوب الطيفي النووي (NuSTAR). تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن الثقب الأسود في LMC X-3 يُظهر دورانًا ضعيفًا.

نُشرت هذه الدراسة الرائدة في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية: رسائل، مما يساهم بشكل أكبر في فهمنا لظواهر الثقب الأسود. مع استمرار العلماء في استكشاف ودراسة الطبيعة الغامضة للثقوب السوداء، فإن مثل هذه الاكتشافات تمهد الطريق للتقدم المستقبلي في الفيزياء الفلكية.